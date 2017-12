Applaus für zeitlosen Klassiker

Bühl (up) - "Wo du eine Rose züchtest, mein Freund, kann keine Distel wachsen" - dieser Weisheitsspruch beschreibt die Botschaft der Geschichte vom "Kleinen Lord" vielleicht am treffendsten. Sie deutet letztlich hin auf das zeitlose Ideal der Hoffnung, des Glaubens an das Gute und eine paradiesische Gerechtigkeit. Etwa 200 Besucher haben im Bürgerhaus Neuer Markt eine Musicalvariante des Klassikers gesehen, der seit Jahrzehnten immer mal wieder an Weihnachten im Fernsehen gezeigt wird.

Am Ende erhoben sich die Gäste von ihren Plätzen und spendeten den Schauspielern langanhaltenden Beifall. Für sie war es der verdiente Lohn für eine gelungene Aufführung, die ein ausverkauftes Haus verdient gehabt hätte. Und obwohl zurecht als "Weihnachtsmusical für die ganze Familie" beworben, waren am Donnerstagabend fast keine Kinder anwesend, was daran gelegen haben dürfte, dass am nächsten Morgen wieder Schule war und die Aufführung bis weit nach 22 Uhr dauerte.

Dabei ist der Inhalt des Stückes von Frances Hodgson Burnett ebenso zeitlos wie leicht zu erfassen, vor allem auch für Kinder. Im New York des 19. Jahrhunderts lebt der kleine Junge Cedric Errol nach dem frühen Tod seines Vaters mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen. Eines Tages taucht ein Rechtsanwalt auf, der ihn zu seinem Großvater Graf Dorincourt nach England bringt. Der ist zwar reich, aber hartherzig und im Umgang mit seinen Mitmenschen sehr mürrisch.

Aus Cedric will er einen Nachfolger nach seinem Vorbild formen, allerdings verlaufen die Lehrstunden ganz anders als geplant. Als Cedric als Lord Fauntleroy erstmals Audienz hält und über die Bitten der Untergebenen entscheidet, gewährt er ihnen unter anderem großzügigen Zahlungsaufschub und sorgt für die medizinische Behandlung einer erkrankten Frau. Und er zeigt sich sichtlich stolz über seinen großherzigen Großvater, der dann gar nicht mehr anders kann, als ein Menschenfreund zu werden. Zwischen den Szenen präsentierten die Schauspieler immer wieder Lieder wie den "Schuhputzer-Song", "Ob ich es wagen darf?" oder "Wir nehmen die Welt wie sie ist" und sorgten für eine bezaubernde Stimmung.

Musikalisch begleitet wurden sie dabei von den Musikern Matthias Noack (Saxofon, Klarinette), Wolfgang Rösch (Schlagzeug, Perkussion) und Eric Stevens (Bass), die in Kostümen auf der Bühne platziert waren und Teil des dortigen Geschehens waren. Jeder von ihnen ist an seinem Instrument ein Meister seines Fachs und sehr professionell, genau wie die Schauspieler. Als Cedric Errol alias Lord Fauntleroy überzeugte Isabell Kott, genau wie Tanja Maria Froidl als dessen Mutter und Pavel Fieber als Graf Dorincourt. Stefan Zimmermann ist mit dem Musical eine liebevolle Inszenierung gelungen, die Choreographie lag in den Händen von Christine Rothacker und Eva Maria Klosowski.