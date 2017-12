"Begehbares Handy" hat ausgedient

Ottersweier - Im Handy-Zeitalter fristet der öffentliche Fernsprecher ein Schattendasein. Er findet sich nur noch vereinzelt. Wie etwa auf dem Parkplatz vor der Wallfahrtskirche Maria Linden in Ottersweier. Dort steht eine einsame Telekom-Telefonzelle. Doch auch deren Tage sind gezählt, ist sie doch für den Konzern unrentabel geworden.

"In Zeiten, in denen vom Kind bis zum Senior nahezu jeder mit Handy telefoniert, sind Telefonzellen offensichtlich Relikte aus alter Zeit", äußert Bürgermeister Jürgen Pfetzer gegenüber dem BT. In der Sichtweise heutiger Kids seien Telefonhäuschen "begehbare Handys". Pfetzer hatte dem Gemeinderat die bevorstehende Demontage durch die Telekom in jüngster Sitzung angekündigt. Es regte sich kein Widerspruch.

Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Deutschen Telekom AG in Bonn, verweist auf eine Vereinbarung, die das Unternehmen mit der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände getroffen habe. "Die Telekom darf Städte und Gemeinden wegen eines Abbaus ansprechen, wenn auf deren Gebiet extrem unwirtschaftliche öffentliche Fernsprecher mit einem Umsatz von weniger als 50 € Euro pro Monat stehen", erklärt er auf BT-Nachfrage. Der Unterhalt koste Geld für Strom, Standortmiete und Wartung.

Der Kunde sei der "Architekt des Telefonzellen-Netzes", so der Sprecher weiter. Der geringe Umsatz vor der Lindenkirche sei ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung offensichtlich nicht mehr bestehe. Hinzu komme, dass die Gemeinde beabsichtige, den Parkplatz umzugestalten. Das Hauptamt Ottersweier habe deshalb nach Rücksprache dem Abbau zugestimmt. Die Demontage sei im ersten Quartal 2018 geplant.

Als kostengünstige Alternative zur Telefonzelle bietet die Telekom den Gemeinden ein Basistelefon ohne Wetterschutz an. "Ein solches hatten wir mal in Unzhurst beim Rathaus. Es wurde aber nicht benutzt und deshalb von der Telekom wieder abgebaut", berichtet Pfetzer von seinen Erfahrungen.

Der Bürgermeister ergänzt, dass der Abbau der Telefonzelle bei Maria Linden nicht den Beginn der Bauarbeiten einläuten werde. Soweit ist die Gemeinde noch nicht. Die Parkplatz-Neugestaltung, so Pfetzer, sei erst jüngst für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum angemeldet worden, um einen Zuschuss zu erhalten. "Bei erfolgreichem Förderantrag kann frühestens 2019/2020 an eine Baumaßnahme gedacht werden."

Die Telefonzelle nahe der Wallfahrtskirche besitzt offensichtlich ein Alleinstellungsmerkmal auf Ottersweierer Gemarkung. "Meines Wissens ist dies die letzte im Ort", so Pfetzer. Sollte sich ein Liebhaber finden, veräußert die Telekom das Relikt. "Wer möchte, kann sich eine alte Telefonzelle kaufen", so Kischkewitz. Ganz billig ist die Sache aber nicht. Je nach Typ und Zustand sind ab 600 Euro €aufwärts zu investieren. Zudem fallen Kosten für den Transport an. Die gelben Telefonhäuschen aus Zeiten der Deutschen Bundespost seien bereits ausverkauft.

Statistisch gesehen hat jeder Deutsche mindestens einen Hausanschluss und ein Handy. Gänzlich aussterben wird der öffentliche Fernsprecher dennoch nicht. Die Telekom betreibe bundesweit noch rund 20000 Telefonzellen, informiert der Pressesprecher. Hinzu kämen noch die Stationen von Alternativanbietern. "Es gibt immer noch Orte mit einer hohen Nutzung, etwa Flughäfen oder Bahnhöfe", so Kischkewitz.