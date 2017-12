Illenau kommt in die heimischen Kinos

"Wir hätten uns im Vorfeld über 1000 Kinobesucher sehr gefreut, als es 2000 waren, fühlte ich mich schon richtig glücklich. Nun sind es mehr als 4000 und das ist natürlich riesig", sagt Regisseur Frank König. Am Sonntag läuft der 90-minütige Streifen nochmals im "Moviac" in Baden-Baden. Auch im Acherner Tivoli soll er in diesem Monat noch einmal zu sehen sein. "Rund die Hälfte der Kinobesucher haben den Film in Achern gesehen", schätzt Regisseur König.

Dass eine DVD erscheinen würde, war auch angesichts dieses Erfolges klar. Die Frage war nur wann. Reizvoll war es natürlich, sagt König, die DVD als potenzielles Weihnachtsgeschenk im Dezember zu veröffentlichen. Nun ist sie in einer Auflage von 2000 Stück ab dem 19. Dezember zu haben - reichlich knapp, um noch unter den Christbäumen liegen zu können.

"Es hat länger als erwartet gedauert, den hochwertig produzierten Film auf das Pal-System europäischer DVDs umzuwandeln", erklärt König den verzögerten Verkaufsstart. Aber er verweist im gleichen Atemzug darauf, dass Vorbestellungen unter www.illenau-doku.de möglich sind. Mehr als 150 seien schon eingegangen, obwohl die Filmemacher die Werbetrommel noch nicht gerührt haben.

Von den ersten 1000 verkauften DVDs zum Preis von 17,99 Euro geht jeweils ein Euro an die Werkstätten der Lebenshilfe der Region, wie König ankündigt.

In Eigenregie stemmte das Team um König auch die deutschen und englischen Untertitel der DVD. Dafür haben König, Co-Regisseur Emre Özlu und Musikspezialist Daniel Gerhard jeweils ein Drittel des gesprochenen Textes abgeschrieben. Elias König, Cousin des Regisseurs, übersetzte ins Englische. Die Textspur musste dann wieder mit den Bildern synchronisiert werden. Allein dafür ging eine Woche ins Land, berichtet Frank König. Die Tonspur für Sehbeeinträchtigte sprach Gerhard ein. Er beschreibt dabei, was zu sehen ist, wenn niemand redet.

In den Extras der Platte sprechen Siegfried Stinus und Reinhart Köstlin über die Rettung der Illenau in den 90ern sowie Stadtarchivarin Andrea Rumpf über Fluchtversuche von Patienten der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt.