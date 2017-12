Die Sehnsucht nach Beständigkeit wächst Bühl (jure) - In der "Baustelle Tullahalle" begrüßte Vimbuchs Ortsvorsteher Manuel Royal die Mitbürger ab 72 Jahren. Knapp die Hälfte der 331 eingeladenen Senioren waren gekommen und erlebten einen gemütlichen Mittag. Der erste Blick vieler Gäste galt in der Tat der Baustelle. Bis am späten Freitagabend waren die Handwerker zugange gewesen, um den neuen Toilettentrakt fertigzustellen. Auch wenn die Arbeiten im Eingangsbereich und im Anbau noch nicht abgeschlossen sind, die sanitären Einrichtungen konnten nun am Samstag wie geplant erstmals genutzt werden. In der Halle hatte der Ortschaftsrat gemeinsam mit seinen Partnern eine weihnachtliche Atmosphäre gezaubert und verwöhnte die Besucher mit Leckereien. Dazu gab es Genuss für Augen und Ohren durch die Beiträge der jüngsten Vimbucher sowie des Gesangvereins. Die Worte von OB Hubert Schnurr und Pfarrer Thomas Fuchs regten zum Nachdenken an, während Antje Jessen mit ihrer Weihnachtsgeschichte zum Schmunzeln brachte. Gemeinsam war vielen Beiträgen, dass sie Erinnerungen an früher weckten. Insbesondere beim Auftritt des Schulchors wurde bewusst, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. Der Chor präsentierte unter der Leitung von Martin Ebert erstmals den Klassiker "Morgen kommt der Weihnachtsmann" in einer modernen Textversion. Im Original wünschten sich die Kinder damals noch "Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn' und Säbel" und sogar ein ganzes Kriegsheer. Heute stehen dagegen Computerspiel, schickes Bastelset, Puppenbett oder Playmobil auf dem Wunschzettel. Auf das Lied eingestimmt hatten zwei Schülerinnen an der Klarinette. Mit "Winterzeit - Weihnachtszeit" hatte der Tullachor eröffnet, mit dem einfühlsam interpretierten "Das Lied der Liebe" beendete die junge Sängerschar den Auftritt. Ebenfalls die Herzen eroberten die Kinder des Kinderhauses, die mit roten Mützen als Nikoläuse auf der Bühne sangen. "Die Kinder tragen sicherlich dazu bei, dass Sie heute mit einem Lächeln nach Hause gehen", wandte sich Royal an die Besucher. Die vorweihnachtliche Feier wolle die Stadt als Dank an die Generation verstanden wissen, "der wir unseren heutigen Wohlstand zu verdanken haben". Gerade zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel komme einem oft der Gedanke, "schon wieder ein Jahr vorbei", lud Pfarrer Fuchs zum bewussten Innehalten ein, zum Nachdenken darüber, was gut und was schlecht war. "Denn beides hat uns geprägt", meinte Fuchs. Die Feststellung "Wer weiß, wozu es gut ist" könne dabei auch eine Hoffnung wecken und den Glauben an den Sinn des eigenen Lebens. In der derzeit aufregenden und auch beunruhigenden Zeit wachse die Sehnsucht nach Beständigkeit, urteilte OB Schnurr mit Blick auf den Terror religiöser Fanatiker und die weltweiten Entwicklungen. Trotz allem sei man diesem nicht ausgeliefert, sondern könne im vertrauten Umfeld etwas gestalten. Die Stadt werde weiter an der Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit und Attraktivität arbeiten, damit sich Jung wie Alt wohl fühlen. Den Ausklang der Feier übernahm der Gesangverein mit einem bunten weihnachtlichen Liederpotpourri.

