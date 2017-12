Im T-Shirt dem Schneeregen getrotzt

Schon nach dem zweiten Titel steht Teichmann wieder im T-Shirt auf der Bühne und demonstriert mit seiner Band und den drei Backgroundsängerinnen, dass man traditionelle Weihnachtslieder auch rockig interpretieren kann. Ein älterer Besucher bezeichnet die Teichmann-Version von "Ihr Kinderlein kommet" zwar als "ziemlich verhunzt" - aber vermutlich ist er zum ersten Mal auf der traditionellen Veranstaltung.

Zumindest brauchen sich die Besucher keine Sorgen zu machen, die Lieder nicht zu verstehen. Bei Van Teichmann gibt es fast ausschließlich deutsche Texte zu hören. Lediglich "Auld Lang Syne", die inoffizielle Nationalhymne Schottlands, stellt eine Ausnahme dar. Dafür wird das Stück, von dem es auch eine deutsche Textfassung mit dem Titel "Nehmt Abschied Brüder" gibt, von Gastmusiker Lukas Daferner auf seinem Dudelsack ausgesprochen besinnlich vorgetragen und ähnelt damit der traditionellen Musik, die normalerweise auf Weihnachtsmarkten erklingt. Danach geht es mit "Fieber" aber gleich wieder gut ab.

Ebenso gut geht es bei den Spendensammlern ab. Nachdem Peter Teichmann wie jedes Jahr bekanntgegeben hat, dass er die Gage als erste Spende zugunsten sozialer Einrichtungen in Bühl stiftet, startet die Sammelaktion. Die Helfer rund um Roland Santl sind mit ihren Schmetterlingsnetzen und Anglerkeschern wieder auf dem Marktplatz unterwegs und sorgen dafür, dass ja niemand seine Spende im Gedränge nicht loswird. Die Besucher geben gern und werfen viele Scheine in die Fanggeräte. Am Schluss haben die Sammler und Jäger 2380 Euro in ihren Netzen.

Eine ganz besondere "Rockige Weihnacht" ist es auch für Ralf Teichmann. Eigentlich hatte der Gitarrist im Dezember 2013 an gleicher Stelle sein Abschiedskonzert gegeben. Doch nun feiert er sein Comeback. Da die Band auf der Suche nach einem neuen Gitarristen noch nicht fündig geworden ist, hatte er sich bereiterklärt, auszuhelfen. Und nun rockt er auf der Bühne, wie in besten Zeiten - und wie so oft bei bescheidenem Wetter.