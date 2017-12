Im Advent bringt der Dorfbott Neuigkeiten und Süßes Bühl (bm) - Obwohl das Wetter am Freitagabend nicht gerade einladend war, machten sich zahlreiche Besucher auf den Weg in die Eisentäler Dorfmitte, um das besondere Ambiente des Adventsmarktes zu genießen. Dank eines neuen Konzepts wurde der Festbereich um den Trottenplatz erweitert. Dadurch war auch der ungehinderte Zugang zu Speisen und Getränken garantiert. Mit königlichem Geleit durch Weinkönigin Nicole I. erfolgte die Eröffnung des Markts durch Ortsvorsteher Jürgen Lauten, dem neben der Organisation, zusammen mit dem Heimatverein und weiteren Helfern, auch die Moderation oblag. Danach gehörte die Bühne den Kindergartenkindern, verschiedenen Tanzformationen des Turnvereins und dem Schulchor. Auch der Dorfbott fand trotz des Schneegestöbers den Weg zum Trottenplatz, um seine Neuigkeiten zu verkünden. Da war es für die Besucher interessant zu hören, dass eventuell schon im nächsten Jahr die Bagger anrücken, um den Platz umzugestalten. Dann würde der Markt an anderer Stelle stattfinden. Passend zum Anlass des Tages hatte der Dorfbott für die Kinder auch etwas Süßes mitgebracht. Eine gelungene Premiere feierte die Rebland-Band Spirit, die mit ihrem Spiel und Gesang die Besucher auf eine musikalische Reise mitnahm. Als Überraschung wartete auf die Besucher schließlich noch der Auftritt der Gruppe "Die Liköre", die mit fünf gewaltigen Männerstimmen so manches dörfliche Geschehen mit Humor zum Besten gab. Mit der Sängerin Agnes Rabiega, der Saxofonistin Steffi Baumann und Leon Huber am Schlagzeug hatte Hubers Partyband gleich drei Gäste zum Trottenplatz mitgebracht, die dann für den restlichen Abend für gute Stimmung sorgten. Viel Bewunderung fanden auch die Standbetreiber mit ihren weihnachtlichen Angeboten - alles Dinge, die mit viel Liebe zum Detail hergestellt und ideal für die Geschenksuchenden waren. Eine moderne Krippe konnte dank der Initiative durch den Heimatverein auch in diesem Jahr im Schulgarten besichtigt werden. Immer mehr Freunde findet auch die von Conny Veit im Schulkeller organisierte Kunstausstellung mit Gemälden von überwiegend einheimischen Künstlern. Die Ausstellung war für manche Besucher auch ein Ort der Ruhe abseits des Trubels. Aus dem Arbeitskreis Kunst und Kultur entstand auch die Idee des Weihnachtswunschbaumes, einer Tanne, die mit den Wurzeln aus dem Wald kam und den die Feuerwehr auf dem Trottenplatz wieder "lätz" eingepflanzte. Im Schulkeller konnten Kinder und Erwachsene ihre Wünsche auf Holztäfelchen vermerken, um sie danach am Stamm des Baumes zu befestigen - in der Hoffnung, dass sie erfüllt werden.

