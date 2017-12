Zum Rentner-Fischen im Hallenbad

Sonst hätte der Schütte-Keller solch' einen wortgewaltigen, Lyrik-verliebten, zum Brüllen komischen Musikkabarettisten nicht auf die Bühne bitten können. Trotz der vielen Lacher erzeugenden Stellen in seinem Programm "Auswärts denken mit Getränken" bleibt der Mann aus Oberhausen stets auf der hohen Ebene hintersinniger Gedanken, oft gepaart mit tiefschwarzem Humor der feinsten Art.

Reuter ist ein begeisterter Satzsammler, ein genauer Beobachter seiner Mitmenschen. Und die stammen fast durchweg aus dem Ruhrgebiet, dessen Eingeborene er genüsslich auf die Kohlenschippe nimmt. Dass sich darunter auch Migranten befinden, die sich erstaunlicherweise bestens integriert haben, nimmt er beispielsweise in Bottrop wahr. Gerd, der Chinese, ist ein solches Musterbeispiel, der mit "Scheiß Wetter, wa!" stilecht seine westfälischen Kumpels begrüßt. Es sind starke Sätze, die der Gedankensammler zum Besten gibt, sie bleiben hängen zum Reflektieren, auch wenn sie so knapp daherkommen wie "Wenn man schon mit den Nachbarn Krach hat, wie soll man sich dann mit den Zuwanderern vertragen?"

Dass das Flüchtlingsproblem, wenn es denn eines wirklich ist, von Kabarettisten verarbeitet wird, ist hinlänglich bekannt. Reuter macht es aber irgendwie anders. Dieses Thema behandelt er nicht etwa in schwarz-weißem Muster, sondern versetzt mit höchst subtilem Humor. Nach seiner These fängt Integration sowieso von innen her an. Und wie es im Ruhrgebiet scheinbar unumstößlich ist, mit der Einnahme von untergärigem Bier. Da haben sich zwei ältere Männer aus Orient und rheinischem Okzident zusammengetan, um sich mit Hilfe eines Traktors auf Deutschland-Reise zu begeben, zwölf Kästen Bier im angehängten Planwagen dürfen da nicht fehlen. Was dabei herauskommt ist Reuters Senioren-Road-Song, den er, der ansonsten mit hurtigen Klavierkaskaden überzeugende Kabarettist diesmal in Hannes-Wader-Manier mit Gitarre vorträgt. Da zeigen ein Moslem und ein Christ, was Spaß im Alter auch bedeuten kann.

Überhaupt, das Alter! Bei ihm kriegt die oftmals im Schütte-Keller vorherrschende Silver Generation auch ihr Fett weg. Reuter hat nämlich für sich ein neues Hobby entdeckt. Forellen angeln wäre ihm zu langweilig, er geht lieber zum "Rentner-Fischen im Hallenbad". Statt Fliegen nimmt er dabei Gebisse als Köder, die schönsten Exemplare seiner Angelleidenschaft behält er dabei im Netz und setzt sie behutsam abends in sein Kabarett-Publikum. Sieht man sich um im Schütte-Keller... Aber dies würde jetzt zu weit führen. "Senioren-Petri-Heil" möchte man ihm zurufen.

Weil es stark auf Weihnachten zugeht, hat Reuter auch dazu einiges beizutragen. Wohl nicht nur im Ruhrgebiet heißt es da: "Wer nimmt dieses Jahr die Oma?" Die würde sich lieber mit ihren Freunden treffen, muss aber zur Familie. Das rächt sich, denn ihr Riesengeschenk entpuppt sich als Marmorstatue ihrer selbst, die reihum den logistisch aufwendigen Platz einnehmen muss.

Die Themen, die Reuter bespielt, sind gegenwärtig in rasendem, ach was, reisendem Zustand. Das Reisen an sich hat sich verändert. Die Menschen bleiben vor Ort, allein ihr Geld macht gewinnbringenden Urlaub in der Karibik. Der passende Song dazu: "Ich hab' mein Geld seit Jahren nicht gesehen." So bissig wie er ist, so liebevoll kann Reuter auch sein. Denkt dabei an alternde Rentiere zum Schluss eines Abends, der literarisch knackig war und zu einem weiteren Auftritt im Schütte-Keller geradezu aufruft: "Rudolf mit der roten Nase schafft's nicht immer zum WC, drum heißt er auch Rudolf mit dem gelben Schnee." Na denn, fröhliche Weihnachten!