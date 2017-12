Zwei Blasmusikkapellen setzen Glanzpunkte

Franz-Josef Wölfl sorgte durch aufwendige Lichttechnik dafür, dass in der sonst eher nüchternen Sporthalle am Sonntagabend ein gemütliches Ambiente herrschte. Stoffbahnen über der Bühne und zylinderförmige Hüllen an den Bühnenseiten, die wechselnde Farben annahmen, umrahmten die Kapellen, die ihrerseits musikalische Glanzpunkte setzten.

Mit dem Opernwerk "Nabucco" beeindruckte der Musikverein Altschweier unter Leitung von Oswald Windrich bereits nach wenigen Momenten. Mit festlich-filigranen, mächtig voluminösen Tönen setzten die Musiker durch sauber akzentuiertes Spiel Themen aus der Ouvertüre wie Liebe, Leidenschaft, Macht und Freiheit um. Typisch Barock, sehr verspielt und fröhlich intonierte das Orchester mit den Solisten Uwe Vollmer und Stefan Vollmer Vivaldis "Konzert für zwei Trompeten".

Wie ein richtiger "Gentleman" kam der gleichnamige Walzer von Ernst Hoffmann daher - höflich, zurückhaltend und doch sehr charmant, mit würdevollem Charakter und absolut akurat sitzendem Notenanzug. Christoph Mangold überzeugte beim Posaunensolo. Mit der Sambaglocke gab Oswald Windrich bei "El Cumbanchero" lautstark den Takt an. Das Stück mit dem mitreißenden Rhythmus löste Begeisterungsrufe beim Publikum aus. Einen weiteren Treffer landeten die Gäste mit dem "Florentiner Marsch". Ihren fulminanten Schlusspunkt krönten die Original Rebland-Musikanten schließlich mit der Polka "Von Freund zu Freund".

Kontraste prägten auch den zweiten Programmteil. Schon seit langem achten die Vimbucher darauf, bei ihren Konzerten Polkafreunde ebenso zu überraschen wie Anhänger sinfonischer Blasmusik und Fans von bekannten Liedern, die blasmusikalisch neu interpretiert werden. Der Ritt durch die Genres war erneut auch ein Beweis für die Vielseitigkeit der Blasmusik und das Können der Musiker unter Leitung von Alfred Hess. Gefühlvoll intonierten sie die träumerische und zugleich vor Energie und Lebensfreude strotzende "Jubilance" von James Swearingen. Sehr präzise setzten sie das Landschaftsbild von "Terra di Montagne" in Töne um. Tonmalerisch erzählten sie von der Schönheit des "Landes der Berge" und der Ruhe, die es durch seine idyllische Lage ausstrahlt. Frank Kistner, Joachim Kietz sowie Anna-Lena Lienhart und Vanessa Vier-Ullrich glänzten dabei als Solisten.

Abenteuerliche Stimmung klang bei der Filmmusik "How to train your dragon" durch. Die beliebte Geschichte "Drachenzähmen leicht gemacht", wurde in dem anspruchsvollen Konzertwerk verarbeitet und war nicht nur für Drachenfans ein Hörgenuss. Absolut konträr dazu entwickelte sich das energiegeladene Solo "Fascinating Drums", bei dem sich Matthias Eckerle am Schlagzeug eindrucksvoll austobte. Ein ganzes Arsenal an Rhythmusinstrumenten würzte dieses flotte Stück. Röhrenglocke, Ziehflöte, Kuhglocke und Pfeife kamen bei diesem "explosiven Klangfeuerwerk" zum Einsatz.

Ebenfalls für große Begeisterung sorgte das Medley "80er KULT(tour)", das Thiemo Kraas arrangierte. Geschickt kombinierte er dabei Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" oder "Rock me Amadeus" zu einem facettenreichen Ohrwurm, bei dem Bastian Vogt an der Trompete beeindruckte. Die Polka "Böhmische Liebe" und der Marsch "Kaiserin Sissi" bildeten den lockeren, schwungvollen Abschluss des Konzerts.

Was so federleicht und beschwingt klang, forderte die Musiker zu konzentriert harmonischem Zusammenspiel, das sie an diesem Konzertabend als eingespielte Einheit eindrucksvoll bewiesen. Moderator Hartmut Krüger gelang es, durch Hintergrundinformationen den Hörgenuss zu erweitern. Gelungen war auch der "Abspann" des Vorsitzenden Frank Kistner, der begleitet von Musik allen Dank aussprach, die zum Gelingen beigetragen hatten.