Bauträger drückt mächtig auf die Tube

Wie berichtet, investiert die Firma aus Offenburg rund zehn Millionen Euro in das Projekt. Dafür entsteht auf dem knapp 4000 Quadratmeter großen Grundstück ein zweigeschossiger Neubau, der in zwei Komplexe unterteilt ist. Das größere Haus A liegt mit der Giebelseite an der Leiberstunger Straße, das kleinere Haus B steht entlang der Rastatter Straße. Insgesamt bietet das Seniorenwohnheim Platz für 45 Pflegeapartments, die jeweils 22 Quadratmeter groß sind und über eine Nasszelle verfügen. Darüber hinaus ist eine Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen geplant. Außerdem sind 18 betreute Wohnungen vorgesehen, die zwischen 38 und 77 Quadratmeter groß sind. Auch ein öffentliches Café wird es geben. Auf 2700 Quadratmetern entsteht im Außenbereich eine Grünanlage, im Untergeschoss von Haus B eine Tiefgarage.

Als Betreiber fungiert die Curatio GmbH, die bereits Wohnheime in Karlsruhe, Sinzheim und Ötigheim unterhält. Geschäftsführer Lothar Kanter freute sich auf "ein Haus der Begegnung", das den Bewohnern eine hohe Pflegequalität bieten werde. An dem Standort entstünden rund 70 Arbeitsplätze. Bereits an Bord ist der künftige Heimleiter Heinrich Peters.

Dass das Gebäude voraussichtlich schon in knapp einem halben Jahr mit Leben erfüllt werden kann, ist laut Schwetlick auch der Gemeinde Rheinmünster und dem Landratsamt Rastatt zu verdanken. "Normalerweise dauert bei uns die Planung länger als die Bauphase, aber hier war Bürgermeister Pautler genauso schnell", lobte er das zügige Baurechtsverfahren. Pautler berichtete von einer Informationsfahrt nach Fulda, bei der sich der Gemeinderat vor Ort ein Bild von einem bereits realisierten und einem noch im Bau befindlichen Projekt der Schwetlick GmbH machte: "Da konnten wir sehen: Es geht tatsächlich so schnell, wie er verspricht", sagte der Bürgermeister in Richtung des Geschäftsführers. Schwetlick selbst habe das gemeindeeigene Grundstück in Stollhofen als Standort für ein Seniorenwohnheim vorgeschlagen. Die zentrale Lage erfülle den Wunsch, die künftigen Bewohner nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen.