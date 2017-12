Witterung durchkreuzt den Bauzeitenplan

Rastatt



Leopoldring: Letzter Bauabschnitt Rastatt (red) - Am heutigen Montag beginnt am Leopoldring in Rastatt der dritte und letzte Bauabschnitt. Dann wird die Zufahrt vom Westring, der Lützowerstraße und aus beiden Richtungen der Kehler Straße wieder möglich sein. Die Markgrafenstraße wird zur Sackgasse (Symbolfoto: red).