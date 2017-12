Berufliche Ziele ernsthaft verfolgen

In einer Feierstunde zeichneten Schulleiter Martin Schilli und der für die Berufsschule zuständige Abteilungsleiter Egbert Hausperger zusammen mit den Klassenlehrern und Betriebsvertretern die Auszubildenden mit guten und sehr guten Leistungen aus.

Für herausragende Leistungen wurden Robert Zorn, Straßenbauer bei der Firma Natz Bau GmbH in Gernsbach, und Marius Knopf, Werkzeugmechaniker bei der Rauch Landmaschinenfabrik in Rheinmünster, mit einem Preis ausgezeichnet. Weitere zehn Schüler mit guten Leistungen erhielten ein Lob.

Hausperger stellte noch einmal die Besonderheit dieser Prüfung für den zukünftigen beruflichen Werdegang heraus, schreibt die Gewerbeschule. Die beruflichen Chancen als guter Facharbeiter, so Hausperger, seien in naher Zukunft in der Industrie als auch im Handwerk so gut wie schon lange nicht mehr. Dass ein Geselle das notwendige Fachwissen und das handwerkliche Geschick habe, um seinen Beruf auszuüben, werde eigentlich als selbstverständlich angenommen. Die reine Fachkompetenz reiche aber nicht aus, denn gerade in der heutigen Zeit seien die sogenannten Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit unabdingbar für einen guten Facharbeiter.

Hausperger verwies auf die Notwendigkeit der ständigen Weiter- und Fortbildungsbereitschaft. Nicht nur der technologische, sondern auch der gesellschaftliche, soziale und politische Bildungsstand müsse ständig aufgefrischt und weiterentwickelt werden, um in einer multikulturellen Welt als mündiger Bürger leben zu können. Er ermutigte die Auszubildenden, berufliche als auch private Ziele ernsthaft zu verfolgen und notwendige Veränderungen anzunehmen.

Schulleiter Martin Schilli wünschte sich von den Auszubildenden, dass sie die Kontakte mit den Mitschülern und Mitarbeitern weiterhin pflegen, und ermunterte sie, die Weiterbildungsmöglichkeiten der Gewerbeschule zu nutzen.