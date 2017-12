Wilde und lange Abende



Von Joachim Eiermann Bühl - Wenn in Kanada ein Van im Schneesturm von der Straße abkommt, dringt die Unglücksnachricht in aller Regel nicht nach Bühl. Handelt es sich dabei aber um den Tourbus der Band "Murder Murder" fährt den Organisatoren des Bühler Bluegrass-Festivals jedoch ein Riesenschreck in die Glieder. Fahrzeug und Kontrabass waren nur noch Schrott, die Tournee im Eimer, doch die Musiker blieben unverletzt. Sie werden im Frühjahr in Bühl planmäßig auftreten können. Alle Verträge sind längst fix, der Vorverkauf startet heute. Am zweiten Mai-Wochenende avanciert die Zwetschgenstadt zum 16. Mal zur Metropole dieser akustischen Musikart aus den USA. Aus Amerika kommt auch der Topact des Events: der Gitarrist und Sänger Peter Rowan. Er hatte noch die "höheren Weihen" des Bluegrass-Gründervaters Bill Monroe empfangen, als er in den 60er Jahren in dessen Begleitband "Bluegrass Boys" spielte. Rowan ist mit 75 Jahren nicht mehr der Jüngste. "Möglicherweise kommt er zum letzten Mal nach Europa", bemerkte Patrick Fuchs, der künstlerische Leiter des Festivals, bei der Programmvorstellung im Rathaus. OB Hubert Schnurr und Klaus Dürk, der für Kultur zuständige Fachbereichsleiter, kündigten vor Lokalpresse und Regionalfunk insgesamt "sechs Bands der absoluten Extraklasse" an. Erwartet werden in der Summe wieder 1500 Besucher, darunter auch viele auswärtige Musikfans aus anderen Bundesländern, der Schweiz und aus Frankreich, die zum Kurz-Urlaub nach Bühl kommen. "Wir werden unser verändertes Konzept von diesem Jahr beibehalten", erklärte Fuchs. Korrekturen gibt es jedoch bei der Auftaktveranstaltung, die erneut bei der Landmaschinenfirma Josef Oechsle im Industriegebiet Süd über die (Hebe-)Bühne geht. Die maximale Besucherkapazität wird um die Hälfte auf 450 erhöht, die Spielzeit pro Band von einer Stunde auf 75 Minuten ausgeweitet. Zum einen gastiert die anfangs erwähnte kanadische Mörder-Combo, zum anderen wird die US-Oldtime-Band Pert Near Sandstone "richtig Dampf machen", beides Formationen mit jeweils sechs Musikern. Weil bei deren Musik, angeheizt durch Stepptanz und Schlagzeug-Grooves ("Hier steppt der Bär"), ohnedies "niemand ruhig sitzen" könne, verzichtet man weitgehend auf eine Bestuhlung. Das Konzert ist auf ein jüngeres Zielpublikum zugeschnitten. Fuchs: "Das wird ein richtig wilder Abend." Die Hauptveranstaltung im Bürgerhaus Neuer Markt, ein Konzertabend im XXL-Format bis nahe Mitternacht, startet mit Bluegrass-Folk aus Berlin. "St. Beaufort" heißt das Trio, das um den Mandolinenspieler Andreas Spring zum Quartett erweitert wird. Ihm folgen fünf bärtige Osloer, die auf kernigen Country-Bluegrass spezialisiert sind: "Ila Auto" gilt als die beste Bluegrass-Band Norwegens. Aus den USA kommt mit Sierra Hull ein einstiges "Wunderkind" nach Bühl, deren aktuelles Album eine Grammy-Nominierung erhielt. Die 26-jährige Mandolinenspielerin und Sängerin, die von Bluegrass-Superstar Alison Krauss und dem Banjovirtuosen Béla Fleck protegiert wird, tritt im reizvollen Duo mit Ethan Jodziewicz (Kontrabass) auf. Krönender Abschluss ist das Gastspiel des bereits erwähnten Bluegrass-Veteranen Peter Rowan aus Massachusetts. Der Amerikaner wird an diesem Abend von der italienischen Formation "Red Wine" begleitet, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert. 2006 gastierte diese schon einmal in Bühl. Wie immer folgt ein imposantes Finale, bei dem alle Musiker des Abends zusammen auf der Bühne stehen und improvisieren. Klaus Dürk dankte Patrick Fuchs, der die künstlerische Leitung vor zwei Jahren von seinem Vater Walter Fuchs übernommen hat, für die kenntnisreiche Auswahl der Bands. Obwohl mit Peter Rowan und Sierra Hull zwei große Namen der Szene in Bühl gastieren, sei das Festivalbudget unverändert. OB Schnurr erhoffte sich, dass auch das Wetter mitspielen werde, finden doch zwei Kurzauftritte am Johannesplatz im Freien statt.

