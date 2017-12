Statt Mietschulden zu begleichen: Urlaub in der Karibik Bühl (mme) - Mietstreitigkeiten beschäftigten das Bühler Amtsgericht. In einem Zivilprozess wollte eine Mieterin gegen ihren Vermieter und die Miteigentümerin einer Immobilie in Bühl eine einstweilige Verfügung erwirken. Dabei wurde den Beklagten unter anderem unerlaubtes Betreten der angemieteten Fläche, verbale Angriffe in der Öffentlichkeit sowie das unangekündigte Abstellen von Strom und Heizung vorgeworfen. Alle Anklagepunkte wurden von den Beklagten bestritten. Auf mehrmaliges Nachfragen von Richter Sven Günther konnten die Vorwürfe der Antragstellerin auch nicht konkretisiert werden, weder zeitlich noch situativ. "Nennen Sie mir doch bitte genaue Fakten und Daten", musste der Richter die Klägerin immer wieder auffordern. Als Antwort kamen jedoch nur schwammige Angaben zu Personen und Tatbeständen. Ein genauer Zeitpunkt konnte keinem der angeblichen Vorwürfe zugewiesen werden. Für den Richter stand damit schon recht früh im Prozess fest, dass eine einstweilige Verfügung nicht infrage kam. Die Antragstellerin, die nach eigener Aussage "im Nachtgeschäft arbeitet" und kein festes Einkommen hat, war bei den Beklagten mit 3300 Euro in Mietrückstand. Ein kleiner Teilbetrag wurde kurz vor Verhandlungsbeginn im Gericht beglichen. Beide Parteien bekundeten, das Mietverhältnis beenden zu wollen. Die Klägerin sagte, sie "würde theoretisch gerne ausziehen". Allerdings sei dies mit einem Kind und großem Hund praktisch nicht möglich. "Zudem soll in die neue Wohnung auch noch mein älterer Sohn einziehen". Dass sie seit Dezember für ein weiteres angemietetes Objekt Geld bezahlt, unterstrich ihre Absicht. Allerdings sei ihr neu abgeschlossener Vertrag nicht rechtsgültig, was die Situation erschwere. Die Tatsache, dass sie "im Dezember eineinhalb Wochen in Karibikurlaub" geht, lässt die Frage aufkommen, warum stattdessen nicht die Mietschulden beglichen werden. Näher beleuchtet wurde dieser Aspekt aber nicht. Bereits Ende August trudelte die erste Kündigung der Mieterin ein. Bis heute wohnt sie aber immer noch in der Wohnung. "Machen sie dem Schrecken doch endlich ein Ende", sagte der Vermieter. Um das Verfahren durch weitere rechtliche Schritte nicht unnötig in die Länge zu ziehen, schlug Richter Günther einen Vergleich vor. Den Vorschlägen des Vermieters, das Mietverhältnis bereits zum Ende des Jahres aufzulösen oder ihr eine andere Wohnung aus seinem Besitz für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stellen, stimmte die Klägerin nicht zu. Nach kurzer Beratungszeit einigten sich die Parteien aber. Neben den Mietrückständen, die beglichen werden müssen, wird die Antragstellerin aufgefordert, bis zum 1. März 2018 aus der Wohnung ausgezogen zu sein. Des Weiteren stimmte sie zu, auf Räumungsschutz, soweit rechtlich zulässig, beim Auszug zu verzichten. Die Beklagten und Eigentümer verpflichten sich, die vorgetragenen Anschuldigungen zu unterlassen. Sollte die Antragstellerin nicht zum vereinbarten Zeitpunkt aus der Wohnung sein, kann der Vermieter diese räumen lassen. "Letztendlich ist es die beste Lösung für uns. Wir haben endlich einen Zeitpunkt, wann sie raus sein wird", beurteilte der Beklagte den Verlauf der Verhandlung. Die Gerichtskosten für den Rechtsstreit werden jeweils zur Hälfte von der Antragstellerin und den Beschuldigten übernommen.

