Radwegbau bekommt doch noch die Kurve

(red) - Beamte des Polizeireviers Gaggenau ermitteln gegen einen noch Unbekannten, der einer Frau am Sonntag die Tür öffnete. Danach verlangte er für seine Dienstleistung fast das Fünffache des zuvor bei der telefonischen Bestellung vereinbarten Betrags (Symbolfoto: dpa).

(gero) - Die Bebauung des Lörch-Geländes ist unter Dach und Fach. Der Technische Ausschuss machte am Donnerstagabend bei vier Gegenstimmen endgültig den Weg für zwei Neubauten in der Eisenbahnstraße und den Erhalt der Villa Walchner (Lörch) frei (Foto: Planum Architekten).

(hol) - Der Bauausschuss hat gestern Abend zur Vergabe der Bauarbeiten an der Oberfläche des Leopoldsplatzes im kommenden Jahr an die Gaggenauer Firma Groetz Ja gesagt. Die Arbeiten am Platz sollen im Februar beginnen (Foto: Holzmann).

(sie) - Der Zweckverband Söllingen will das Driving-Center im E-Sektor des Baden-Airparks ausbremsen. Eine Änderung des Bebauungsplans schreibt künftig ein Tempolimit von 100 km/h fest. Der Betreiber will sich dagegen juristisch wehren (Foto: Walter).