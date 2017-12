Bühlotbad steht vor ungewisser Zukunft Bühlertal (eh) - Erstmals befasste sich der Gemeinderat Bühlertal am Dienstag öffentlich mit der Zukunft des Bühlotbads. Wie in anderen Kommunen mit ähnlicher Problematik spiegelte die Debatte wider, dass die Thematik mit viel Emotion und Brisanz behaftet ist. Bürgermeister Hans-Peter Braun betonte: "Im Grunde wollen wir alle das Gleiche, nämlich dass das Bad erhalten wird." Er kündigte eine Bürgerinformationsveranstaltung an. Zuvor sollen die Kosten für eine Sanierung ermittelt werden. Zuvor hatte sich das Ratsgremium schon nichtöffentlich näher mit der Thematik befasst. Im September stellte ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen ein erstes Gutachten vor, das sowohl die möglichen Kosten für eine Sanierung als auch für einen eventuellen Neubau aufzeigt. In der mittelfristigen Finanzplanung kalkulierte Kämmerin Bettina Kist daher fünf Millionen Euro für das Bühlotbad ein. Nun beschloss der Gemeinderat, einen Fachplaner für Wassertechnik einzuschalten, der konkrete Kosten für verschiedene Varianten ermitteln soll. Da die Suche nach dem Planer EU-weit ausgeschrieben werden muss, beauftragte der Rat damit für 15500 Euro ein Stuttgarter Entwicklungsbüro. Bauamtsleiter Norbert Graf erklärte, dass das komplexe Verfahren bis zu fünf Monate dauere. Danach könne der Fachplaner beauftragt werden. Zum Zeitplan meinte er: "Wenn man mit den Arbeiten beginnt, muss das in einem durchgezogen werden. Dafür kann auch eine Stilllegung des Bades während der Saison erforderlich sein." Bürgermeister Braun und die Fraktionsvorsitzenden äußeren angesichts hoher Kostenerwartungen starke Bedenken. Braun stellte die Frage in den Raum: "Kann sich die Gemeinde einen Kraftakt von fünf Millionen Euro leisten?" Entscheidungen könnten erst getroffen werden, wenn konkrete Kostenermittlungen auf dem Tisch lägen. Man könne auf eine Million Euro an Zuschüssen hoffen. Er machte klar, dass eine Badsanierung nicht ohne Abstriche an anderer Stelle möglich sei. Braun wies auch auf die schwierige Personalsituation hin, wenn Bademeister Bernhard Horn den Ruhestand antritt. Die bisherige interkommunale Zusammenarbeit mit Bühl stimme ihn jedoch positiv. Für die weitere Kooperation werde die Erneuerung der Badtechnik unerlässlich sein, unterstrich er. "Wir reden im Grunde über einen Neubau, nicht eine Sanierung. Das wird die Gemeinde über Jahre binden", sagte Eberhard Gschwender (FBV). Man könne nicht einfach davon ausgehen, dass die finanzielle Lage auch künftig so gut sein werde, wie sie es derzeit der Fall ist. Wenn alle Fakten auf dem Tisch lägen, müssten die Bürger einbezogen werden. Braun kündigte an, dass es eine Bürgerinformation geben werde, wenn die Kosten ermittelt seien. "Wir sollten alles tun, um das Bad zu erhalten", plädierte Volker Blum (CDU) leidenschaftlich für das Bühlotbad. Es sei eine Attraktion und ein Treffpunkt für Familien und alle Generationen. Die Entscheidungen müssten für die Gemeinde jedoch finanzierbar sein. Zur besseren Entscheidungsfindung schlug Blum vor, sanierte Freibäder in der Region anzuschauen, etwa in Sasbachwalden oder Zell am Harmersbach. Peter Ganter (SPD) gab ebenfalls seinen Emotionen Ausdruck: "Unser Herz und das vieler Bühlertäler hängt am Freibad. Es ist nicht wegzudenken. Wir sollten uns diesen Schatz mit seiner einmaligen Atmosphäre erhalten." Stefan Seiler (FBV) wies darauf hin, dass der Baugrund des Freibads gründlich untersucht werden müsse, um mögliche hohe Kosten frühzeitig zu erkennen. Graf erwiderte, dass diese Problematik bekannt sei, ebenso der Hochwasserschutz. Er meinte: "Wir sollten uns auf das konzentrieren, was für das Bad benötigt wird." Er sprach sich auch für die Besichtigung sanierter Bäder aus.

