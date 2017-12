Und die Seele geht zu Fuß Von Gerold Hammes Bühl/Schwarzwaldhochstraße - Die Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe baut ihre Netzwerke in der Region weiter aus und nimmt mit verschiedenen Aktionen aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Geschäftsführer Andreas Spaetgens zeigte sich bei einem Informationsaustausch mit Landrat Jürgen Bäuerle und Oberbürgermeister Hubert Schnurr mit dem Geschäftsjahr 2017 "grundsätzlich zufrieden". Die Politiker sicherten den Anschluss an das schnelle Internet zu. Bei einem operativen Ergebnis von 1,6 Millionen Euro wäre die Klinik "hochprofitabel", müsste nicht die Mehrwertsteuer abgeführt werden. Andere Kliniken seien hiervon befreit, sprach Spaetgens von einer "Ungleichbehandlung". Die Folge: "Das tut der Wirtschaftlichkeit extrem weh." Hoffnungen verknüpft er mit Überlegungen auf eine fiskalische Neuordnung auf EU-Ebene. Als "extrem wichtig" in der medizinischen Angebotspalette bezeichnete er die Investitionen in die Radiologie mit einem 3-d Tesla-Magnetresonanztomographen. Damit könne, so der ärztliche Direktor Prof. Dr. med. Curt Diehm, der Patient in sechs Stunden "von Kopf bis Fuß" untersucht werden; einschließlich Abschlussgespräch, einem Befund, "den jeder versteht" und einem kostenlosen Essen. Nicht ganz die Erwartungen wurden hingegen bei der Disziplin Psychosomatik erfüllt, obwohl die Seele zum ganzheitlichen Ansatz der Klinik zählt. "Die Seele geht zu Fuß", formulierte der Direktor. Aber auch die Kommunalpolitik hat großen Einfluss auf die Zukunft der Klinik. "Unendlich dankbar" zeigte sich deshalb Spaetgens, dass die Gemeinderäte in Baden-Baden, Bühl und Bühlertal den Standort Kälbelskopf/Wettersberg" für eine Windkraftanlage als ungeeignet eingestuft haben. Andernfalls wäre die Wirtschaftlichkeit und damit die Zukunft des Hauses in hohem Maße gefährdet gewesen. Der Geschäftsführer wollte nicht ausschließen, dass bei einem solchen Szenario die Grundig-Stiftung als Trägerin "den Schlüssel rumgedreht" hätte. In den Anfangsjahren sei die Stiftung bereit gewesen, den Betrieb mit bis zu drei Millionen Euro jährlich zu subventionieren. Längst aber werde auf positive operative Kennzahlen Wert gelegt. Die Verbundenheit zur und mit der Region machte der Geschäftsführer unter anderem am traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Advent-Sonntag und an der Unterstützung der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern fest. In der "wahrscheinlich schönsten Klinik Deutschlands" (Diehm) stellen vor allem die Kardiologie, Radiologie und Onkologie Kompetenzzentren dar. Kooperationen gibt es mit den Uni-Kliniken in Heidelberg und Freiburg. Für die Wirtschaftlichkeit elementar sind die ambulanten Patienten mit 4000 internistischen Untersuchungen (Checks) pro Jahr, wobei sich die Klientel aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern rekrutiert. Stationär werden in den 61 Betten jährlich 1 500 Patienten betreut, darunter auch Schwerstkranke und solche, die zur Anschlussheilbehandlung kommen. Landrat Jürgen Bäuerle lobte die gute Vernetzung der Klinik mit der Region. Sie sei keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zum Klinikum Mittelbaden. Ein Stiftungsmodell sei bei der Finanzierung zwar von Vorteil, allerdings fehlten aufgrund der Niedrigzinspolitik seit Jahren die Kapitalerträge. Das "Gebot der Stunde" sei die enge Zusammenarbeit. Er habe das Gefühl, dass die Chemie "menschlich wie medizinisch stimmt". Ein qualitativ hochwertiges medizinisches Angebot sei ein wichtiger weicher Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und die Rekrutierung von Fachpersonal. Claus Haberecht, Dezernent und Amtsleiter Strukturförderung beim Landratsamt, erkundigte sich, ob es Forderungen an die Politik gebe. Curt Diehm musste nicht lange überlegen: "Die Digitalisierung ist von größter Wichtigkeit!" Bäuerle und Haberecht konnten Hilfestellung zusagen mit dem Verweis auf die Verlegung eines Glasfaserkabels vom Murgtal über Herrenwies bis Bühlertal. Vom Sand aus könnte dann eine Stichleitung zur Grundig-Klinik realisiert werden. Auch der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr versprach: "Ich nehme das mit."

