Stan und Olli am Klavier begleitet Von Udo Barth Bühl - Es ist kaum anzunehmen, dass bei einem Konzert der Klassik-Reihe im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl jemals so herzhaft gelacht wurde wie beim Auftritt des Pianisten Stephan von Bothmer am Dienstagabend. Das lag nicht am Spiel des virtuosen Tastenkünstlers, sondern an den humorigen Bildern, die er musikalisch begleitete. Der sympathische Mann mit Adelstitel ist wahrscheinlich der derzeit beste Stummfilm-Musiker und -Komponist. Corinna Doba, Chefin des Bühler Kulturtempels, hat ihn eingeladen, um drei Filmen von Stan und Olli mit Klavierimprovisationen tönendes Leben einzuhauchen. Mit pianistischer Meisterschaft, die zuweilen schwer an Keith Jarrett oder Carla Bley erinnert, erhöht von Bothmer die Bildwirkung um ein Vielfaches, er schafft Sinnzusammenhänge mittels eigenkomponierter Musik. Schon bei seiner launigen Einführung vor dem eigentlichen Auftritt wird deutlich: Der Mann kennt sich bestens aus in der Materie der Filmgeschichte. Was vielen nicht bewusst ist: Stummfilme waren nie ganz "stumm". Musikalisch untermalt wurden sie von Pianisten oder in den großen Lichtspielhäusern gleich von ganzen Orchestern. Am Set überrascht dann von Bothmer mit dem Austesten von Extremen, schwindelerregend im Diskant, wenn sich die beiden ungleichen Komiker auf der Leinwand in atemberaubender Höhe über den Straßenschluchten bewegen, oder sich slapstickartig über Mauern hangeln. Der ehrwürdige Steinway-Flügel des Bürgerhauses hat da so manches auszuhalten, zumal der Formel-1-Pianist kaum den Fuß vom Pedal nimmt. In seinem Forscherdrang, seiner bildhaften Emotionalität, immer aber nah am gezeigten Filmgeschehen, kennt der Musiker scheinbar keine Grenzen. Solche Musik muss nichts Verzopftes haben, nichts von einem Echoraum für Eingeweihte, sondern schlichtweg gut unterhalten. Und dies macht sie denn auch. Beste Unterhaltung bietet Stephan von Bothmer indes auch mit seinen Anmoderationen, die die Dimension der laufenden Bilder multipliziert. Auch in den 1920er Jahren durfte ein Werbefilmchen nicht fehlen. Die Sekt-Werbung untermalt der Pianist mit Klavierkaskaden, die so prickelnd sind wie das Getränk im Kelchglas. Ja und auch das gibt's im Bürgerhaus: Maultrommel! Den Trailer "Safety last" bietet von Bothmer danach mit pianistischer Couleur. Verblüffend ist das, denn der gleiche Film mit ganz anderer Musik entpuppt sich da als Sinnestäuschung. Es ist somit nicht nur ein bloßes Konzert, was der geniale Pianist da bietet, sondern auch eine veritable Lehrstunde in Sachen Filmvertonung. Der klassisch ausgebildete Pianist blättert in seinem Spiel ein weites Spektrum an Stilen auf, Ragtime und Boogie sind da herauszuhören, klassische Zitate natürlich auch. Im Grunde genommen ist es aber immer der Komponist Stephan von Bothmer selbst, der dem Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy seine persönliche Stimme verleiht. Dass dieses filmmusikalische Konzept in der Abo-Reihe des Bürgerhauses funktioniert, war so nicht vorauszusehen. Das Publikum und die Kritik sind jedenfalls begeistert. Für die Puristen unter den Konzertgängern bietet von Bothmer noch einen Ohrenschmaus besonderer Art: ein Rachmaninow-Prélude, ein Hammerwerk der Spätromantik. Dabei stellt sich der imaginäre Film ganz von selbst ein.

