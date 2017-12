Ein Orkan der Begeisterung und Emotionen

Bühl - Die Großsporthalle bebte, doch die Statik hielt: Ein beispielloser Orkan der Begeisterung, der Euphorie, ja der Furor tobte am Mittwoch kurz vor 22 Uhr durch die gute Stube der Sportstadt Bühl. Publikumsliebling Masahiro Yanagida hatte soeben zum ultimativen Schmetterball angesetzt und nach 2016 zum zweiten Mal in der Bühler Volleyballgeschichte das Ticket für das Pokalfinale in der Mannheimer SAP-Arena gelöst und den Fans einen Rauschzustand mit Glückshormonen beschert. Es war Doping für die Seele.

Danach gibt es kein Halten mehr: Spieler, Betreuer und Zuschauer liegen sich in den Armen. Die Konfetti-Kanone schleudert Tausende Silberplättchen heraus und sorgt für eine vorweihnachtliche Bescherung und ein Glitzer-Wunderland in der Halle. 1 300 Zuschauer, sofern sie nicht aus Herrsching stammen, sind außer Rand und Band. Emotionen und Ekstase pur. Einer meint stellvertretend: "Das hat Bühl noch nicht erlebt."

Geschäftsführer Manohar Faupel, ein besonnener und in sich ruhender Sportmanager, ringt mit den Worten: "Ein Wahnsinnsspiel. Die Ruhe, die diese junge Mannschaft ausstrahlt, macht mich richtig fertig."

Fix und fertig waren auch schon die Feier-Trikots, die sich die Spieler nach exakt 107 Minuten überstreifen und auf deren Rücken prangt: "Mannheim, wir kommen." Im Fußball singen Fans in solchen glückseligen Pokal-Momenten: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" Nun also heißt es: "Monnem, Monnem, wir fahren nach Monnem!" Der Kartenvorverkauf für das Finale am 4. März hat gestern in der Bison-Geschäftsstelle in der Benderstraße 31 begonnen. Und auch die ersten Fan-Pakete sind bereits geschnürt. Selbstredend werden die Bisons auch wieder Fan-Busse einsetzen.

Volleyball ist an jenem ersten Sonntag im März eine rein badische Angelegenheit. Mit Bühl und Friedrichshafen kommen die Endspielgegner ausnahmslos aus dem Südwesten, und auch die SAP-Arena in Mannheim darf ohne größere Geografiekenntnisse im schönsten Teil des Landes verortet werden. Das Badnerlied wird deshalb aus 12 000 Kehlen erschallen.

Aber auch den vielen japanischen Fans von Masahiro werden die Gesänge spanisch vorkommen: Faupel rechnet mit mehreren Hundert. Mit ziemlicher Sicherheit wird der Ehemann von Zumi Hashizume mit den beiden Kindern dabei sei. Am Mittwochabend verfolgte die in Sinzheim wohnhafte Ehefrau das Spiel gegen Herrsching. Ihr Eindruck? "Eine Stimmung, wie in einem Finale - einfach nur spannend und verrückt."

Teammanager David Molnar freut sich "tierisch". Gegenüber 2016 werden noch fünf Personen dabei sein: Er (damals noch Spieler), Trainer Ruben Wolochin, Ula Mayer, Teamarzt Oliver Mohr - und Busfahrer Michael Reiss. Der "Doc" schwärmte von einer "bärenstarken" Mannschaft, "der besten, die ich je betreut habe".

Der Vorsitzende des Bühler Sportausschusses, Jörg Woytal, ist sich ziemlich sicher, dass der bisherige Vereinshöhepunkt aus dem Jahr 2016 "noch einmal getoppt werden kann". Und sein Stadtratskollege Stefan Böckeler hat solch eine "magische und geile Nacht schon lange nicht mehr erlebt". Immer bezogen auf den Sport.

Günther Kreidenweis ist der zuständige Mann, wenn es um die Fitness der Wolochin-Mannen geht. Mehrmals pro Woche stählen sie ihren Bizeps in seiner "Muckibude"Workout. Er sah ein "super Spiel" und meint augenzwinkernd in eigener Sache: "Die Professionalität im Training hat sich letztlich durchgesetzt."

Aber auch Denis Prasetyo gibt an diesem Abend alles: Der Hallensprecher und Einpeitscher fordert im Staccato "Punkte! Punkte!" und "Sixpack!" Und je nach Punktestand brüllt er ins Mikro: "Vamos Bisons!" Famos und auf jeden Fall Leistungssportlern gerecht war bereits das Mittagessen. Hierzu hatte der Geschäftsführer des "Badischen Hof", Martin Foshag, eingeladen. Der Edelfan ließ Salat, Rigatoni mit Tomatensauce und Putenschnitzel auftischen. Eine offensichtlich gute Menüwahl.

Ein glücklicher Mensch ist auch Detlef Domin (56). Kurz nach 21 Uhr erfährt er per Handy, dass er soeben zum vierten Mal Opa geworden ist, diesmal von Enkelin Zoé. Das Spiel steht auf der Kippe. Herrsching liegt 16:14 vorne. Des Opas Stolz (Domin wirkte 30 Jahre lang im Vorstand des SV Kappelwindeck, vier Jahre davon als Vorsitzender) spricht sich herum. Die Bisons drehen das Spiel und nehmen die Gäste vom Ammersee in einem fulminanten Endspurt mit 3:1 auf die Hörner. Und als Höhepunkt und beste Imagewerbung für Bühl gab es gestern Spielausschnitte im Mittagsmagazin von ARD und ZDF.