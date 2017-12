Menschen in Not die Türen öffnen

Es war die erste Veranstaltung für die neue Seniorenwerkleiterin Marianne Stucke. Sie führte souverän durch die Veranstaltung. Neben den gemeinsam gesungenen Liedern und berührenden Weisen des Orchesters, das man bei den Senioren bereits liebgewonnen hat, war es eine zum Nachdenken anregende Adventsbesinnung, zu der sich Stucke, Monika Gering, Johanna Peter und Gertrud Späth um den Adventskranz versammelten. In ihren Fürbitten widmeten sie eine Kerze dem Vertrauen, in Anlehnung an Gottes Vertrauen zu den Menschen, eine weitere Kerze der Gerechtigkeit, in der Zuversicht, dass die Entmündigten erhört werden, eine weitere Kerze als ein Willkommen für die Menschen, die derzeit nach Europa kommen, damit sie geöffnete Türen vorfinden und eine vierte Kerze dem Frieden, in der Zuversicht, dass Gott den Menschen Frieden vermittle, trotz des Hasses in der Welt.

Ganz den Kindern zugewendet waren die guten Wünsche von Pfarrer Kurt Hoffmann. Er hatte eine Kindergeschichte mitgebracht, die nach seinen Ausführungen den Zauber des Weihnachtsfests vermittle. So werde besonders in einem Kind die Liebe Gottes zu den Menschen spürbar. Im Namen der Seelsorgeeinheit des Reblandes dankte er Marianne Stucke mit einem Präsent für ihre Bereitschaft, die Leitung dieser Gemeinschaft zu übernehmen. Zusammen mit den Senioren, die mit verteilten Glocken eine lustige Schlittenfahrt des Mandolinen- und Gitarrenorchesters begleiten durften, kam dann nochmals das Berührende dieses Orchesters bei Feiern in der Weihnachtszeit zum Ausdruck. Dafür durften sich die Musikerinnen auch über ein Präsent freuen. Ebenfalls mit einem Geschenk dankte die Vorsitzende allen, die sich im Jahresverlauf für das Seniorenwerk engagierten, vorrangig dem Küchenteam, für ihr unauffälliges aber doch so wichtiges Wirken. Monika Gering konnte zum Schluss dann auch für die Vorsitzende ein Präsent überreichen.