Spatzen pfeifen mit dem Sohn Von Hans-Peter Hegmann Bühl - Die meisten Besuchers des Weihnachtskonzerts der Kastelruther Spatzen im Bürgerhaus Neuer Markt wussten es bereits: Norbert Rier, Chef und Sänger der Spatzen, hatte im Oktober eine Herz-Operation und darf noch nicht auf die Bühne. Die November-Tournee der Südtiroler Musiklegenden war abgesagt worden; im Dezember wollte Rier eigentlich wieder fit sein. Sein Reha-Arzt hat ihn aber nicht wie gewünscht vorzeitig entlassen und dem Vollblutmusiker damit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Mann, der einmal sagte, Musik sei sein Leben, muss weiter pausieren. Aber da eine bodenständige Familie auch in schwierigen Zeiten zusammenhält, wie Rier in einer eingespielten Videobotschaft mitteilt, wurde die Veranstaltungsreihe nicht abgesagt. Norbert Rier wird von seinem Sohn Alexander vertreten, und die Fans bedanken sich mit tosendem Beifall. Zunächst übernimmt Albin Gross, der Keyboard und Akkordeon spielt, die Moderation und stellt Alexander kurz vor. Der 32-Jährige sei ja mit der Musik seines Vaters aufgewachsen und, als inzwischen selbst erfolgreicher Schlagersänger, übernimmt er den Gesangspart mit Bravour. Er präsentiert eine bunte Mischung von bekannten Liedern der Südtiroler. Diese haben meistens Themen zum Inhalt, die aus dem Leben gegriffen sind und oft auf persönlichen Eindrücken oder Erlebnissen basieren. Dabei geht es um Menschen, die ihre Schicksale gemeistert haben (oder auch nicht). Ebenso handeln sie von der Schönheit der Heimat Südtirol. Das Publikum im voll besetzten Bürgerhaus bestätigt mit seinem langanhaltenden Beifall nach jedem Stück eine These von Norbert Rier. Er hat einmal geäußert, keinen Unterschied zwischen Schlagersängern und Volksmusikern zu machen. Die Schubladeneinordnung sei nicht sein Ding - das Publikum soll entscheiden, was ihm gefällt. Es sind Lieder, deren Texte die Fans berühren. So auch aus dem im Oktober erschienen neuesten Album "Die Tränen der Dolomiten". Im Titellied erinnern die Spatzen an die Kämpfe während des 1. Weltkriegs, deren Narben in den Bergen ihrer Heimat noch immer zu sehen sind. Das Lied soll die Botschaften "Nie wieder" und "Wehret den Anfängen" unter die Menschen tragen. Es appelliert, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, und wirbt für den Zusammenhalt in Europa. Die Kastelruther Spatzen als politische Botschafter - eine völlig neue Dimension, die hier auf eine breite Basis gestellt und von sehr vielen Menschen gehört wird. Im zweiten Teil wird es dann mit vielen Weihnachtsliedern wieder etwas besinnlicher. Mit zur Stimmung trägt das Bühnenbild in dezentem blauen Licht bei, das an ein Bergdorf in den Dolomiten erinnert. Aber auch die vorgetragene Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, geht unter die Haut. Sie handelt von einem übermütigen jungen Mann, der im Zusammenhang mit drei Gewehrschüssen auf ein Kreuz einen tragischen Tod erfährt. Nach einem kurzen Moment der absoluten Stille erklingen dann zum Abschluss aber wieder fröhliche Klänge, wie es sich für die Jahreszeit gehört. Bei den letzten beiden Auftritten in der Heimat, in der Tennishalle Telfen (Katselruth) am kommenden Wochenende, soll Norbert Rier ganz sicher wieder auf der Bühne stehen, wie Albin Gross verrät. Ebenso bei der Tournee zum neuen Album, die am 19. Januar in Regensburg beginnt.

