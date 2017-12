Den Vandalen getrotzt Von Holger Siebnich Bühl - Josef Karchers aktueller Arbeitsplatz dürfte einer der frostigen Orte Bühls sein. An seinem Verkaufsstand für Weihnachtsbäume am Entrée des Adventsmarkts zwischen Kreisverkehr und Rathaus zieht es wie Hechtsuppe. Doch der 49-Jährige ist trotzdem bestens aufgelegt - aus seiner Wahlheimat Kanada ist er schließlich ganz andere Tiefsttemperaturen gewöhnt. Im Frühjahr war seine Laune allerdings am Nullpunkt angelangt. Vandalen hatten Mitte April eine seiner Baumkulturen bei Eisental heimgesucht und 600 Nordmanntannen zerstört (wir berichteten). Geschnappt wurden die Täter nicht. Karcher ist sich sicher, dass in jener Nacht Profis am Werk waren. Er nimmt einen seiner Weihnachtsbäume und zeigt mit dem Finger auf eine Stelle weit unterhalb der obersten Seitentriebe. "Dort haben sie die Stämme gekappt", erzählt er. Ein Laie hätte seiner Einschätzung nach weniger Kraft investiert und nur die Spitze abgeschnitten. Dann hätte Karcher die Bäume vielleicht noch retten können. So waren sie für den Verkauf unbrauchbar. Noch heute stehen sie auf dem Feld, wahrscheinlich enden sie als Grünschnitt. Geschätzter Sachschaden: rund 18000 Euro. Als der Vorfall passierte, weilte Karcher im Norden Kanadas. Dorthin ist der Waldmatter vor sechs Jahren ausgewandert. In der Regel kommt er zweimal im Jahr in die alte Heimat: einmal im Sommer und einmal zur Weihnachtszeit für den Verkauf der Bäume. Unter dem Jahr kümmern sich seine Tochter Jacqueline und ihr Lebensgefährte um deren Aufzucht. Sie rief ihn in Übersee an und überbrachte ihm die schlimme Nachricht. Kurzentschlossen setzte der Vater eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise auf die Täter aus - vergeblich. Auf dem Schaden wird er wohl sitzenbleiben. Seine Versicherung greift in diesem Fall nicht. Sein Weihnachtsbaumgeschäft wird deshalb vorerst rote Zahlen schreiben. Aber glücklicherweise hat Karcher noch andere finanzielle Standbeine, mit deren Hilfe er den Verlust ausgleichen kann - wie einen Campingbetrieb in Kanada. Die Nordmanntannen, die er auf dem Bühler Adventsmarkt anbietet, sind nichtsdestotrotz aus eigenem Anbau. Bei Neusatz hat er einen weiteren großen Acker, wo er sie jeden Tag frisch schlägt. Auf rund 1200 Bäume schätzt er den verbliebenen Bestand für dieses Jahr. Ob er die Nachfrage damit bedienen kann, weiß er noch nicht: "Vielleicht muss ich zukaufen", sagt er. Insgesamt sei das Geschäft in dieser Saison gut angelaufen. Abgerechnet werde aber erst an Heiligabend. Da das Fest in diesem Jahr auf den vierten Advent falle, werde er wohl heute und morgen den größten Umsatz machen. "Das sind die Großkampftage", sagt er. In den zehn Jahren, in denen er den Adventsmarktstand betreibt, hat er sich eine große Stammkundschaft aufgebaut. "Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne sicher 50 Prozent der Leute persönlich. Meinen Glühwein muss ich nie selber zahlen", schildert er viele schöne Begegnungen in der Adventszeit. Da kann er selbst skurrile Dialoge mit Humor nehmen. Lachend erzählt er von Adventsmarktbesuchern, die zwar von dem schlagzeilenträchtigen Vandalismusfall gehört haben, ihn aber nicht mit Karchers Betrieb in Verbindung bringen. "Die erzählen mir dann, dass sie ihren Baum dieses Jahr nicht bei mir kaufen können, weil sie den Geschädigten unterstützen möchten." An Heiligabend wird er all das wieder ganz weit hinter sich lassen. Das Flugzeug zurück nach Kanada hebt am 24. Dezember ab. "Das mach ich immer so. Da ist am Flughafen nichts los und der Flieger leer", sagt er. Und dank der Zeitverschiebung kommt er pünktlich in der neuen Heimat an, um dort abends mit seiner Frau Weihnachten zu feiern - allerdings ohne original Waldmatter Nordmanntanne.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Zum Nest": Umbau beginnt Baden-Baden (hol) - Die ehemalige Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Innenstadt wird umgebaut. Die Architekten Franz und Christian Wilhelm präsentierten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude (Foto: Holzmann). » Weitersagen (hol) - Die ehemalige Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Innenstadt wird umgebaut. Die Architekten Franz und Christian Wilhelm präsentierten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude (Foto: Holzmann). » - Mehr