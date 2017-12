Als Johnny Hallyday mit einer Harley-Davidson vorfuhr

Jean-Philippe Smet, so sein bürgerlicher Name, war nicht gekommen, um dem Auftritt der Bühler Jungs zuzuhören. Hallyday, der beim Offenburger Militär stationiert war, nutzte seinen Ausgang, um selbst ins Rampenlicht zu treten. Zumindest für ein paar Songs. Sein Weg führte schnurstracks zur Bühne. So kamen die Rocking Taifuns zu ihrem prominentesten Gastsänger ihrer Laufbahn.

Auch ihr angestammter Bandsänger war Franzose: Jean-Claude Germain verehrte Hallyday. Deshalb hatten die "Taifuns" seine Hits im Repertoire. Günter Ziegler: "Jean-Claude gab ein gutes Double ab und hatte fast die gleiche Stimme." Sein Bruder sagt: "Er war sehr dicht dran."

Nun aber stand das Original am Mikro, und die Ziegler-Brüder können sich noch gut an einige Stücke erinnern, die sie zusammen mit ihrem Idol darboten: das fetzige "J'embrasse les filles" oder das langsame "La nuit". Dann gab es noch die ins Französische übersetzten Klassiker: "Le Penitencier" (House of the rising sun), "Johnny reviens" (Johnny B. Goode) und "Quand je l'ai vue devant moi" (I saw her standing there). "Hätten wir das nicht zusammen mit Jean-Claude gespielt, wäre der Auftritt ohne zu proben gar nicht möglich gewesen."

Das Ganze hatte sich 1964 abgespielt, als Hallyday in der Offenburger Ihlenfeld-Kaserne (heutiges Kulturforum) stationiert war. Den genauen Zeitpunkt wissen die Ziegler-Brüder nicht mehr. Sie berichten, dass der französische Star noch ein zweites Mal in Begleitung von zwei oder drei Kumpels bei einem ihrer Konzerte unerwartet aufkreuzte. Einmal sei er in einem Wagen gekommen, das andere Mal spektakulär mit einer Harley-Davidson vorgefahren.

Den Saal rockte Johnny Hallyday, eine Gitarre schnell übergestreift, in Militärkluft. "Er war damals noch ein junger Kerl." Hallyday war 21 Jahre alt. Die Ziegler-Brüder zählten schon ein paar Jahre mehr.

Ort des Geschehens war jeweils die Gemeindehalle von Ohlsbach bei Gengenbach, in der die Band auch probte. "Der Hausmeister hatte sie uns für wenig Geld überlassen." Die Konzerte darin waren gut besucht, was die beiden Bühler auch darauf zurückführen, dass sie zweimal Gelegenheit hatten, in Straßburg vor Kameras des französischen Fernsehens aufzutreten. Ausgestrahlt wurden die Songs in einer Jugendsendung. "Da wurde wohl auch Werbung für unsere Konzerte gemacht."

Vermutlich ist auch Hallyday so auf die Band aufmerksam geworden. Er blieb mit Jean-Claude Germain in Kontakt, verhalf ihm zu einem Plattenvertrag und einem Gastauftritt im Pariser Olympia, berichten die Zieglers. Der große Durchbruch blieb jedoch aus.

Hallyday hatte seinerzeit auch gelegentlich zusammen mit den Rocking Stars die mittelbadische Rockszene aufgemischt. Diese Band kam aus Rastatt. "Wir verstanden uns sehr gut und haben uns gegenseitig ausgeholfen", erzählt Gerd Ziegler.

Das Zusammentreffen mit Hallyday verblasst in der Erinnerung. Die Ziegler-Brüder bedauern, von diesen "historischen" Momenten keine Fotos zu besitzen. "Heute mit den vielen Handys wäre das anders." Als die große Zeit des Rock 'n' Roll endete, konzentrierten sich beide auf ihre bürgerlichen Berufe. Im Rückblick sind sie stolz darauf, "dass wir Johnny Hallyday begleiten durften. Es war eine interessante, schöne Zeit."

Der Star, der noch während seines Militärdienstes die Sängerin Sylvie Vartan heiratete, ist in Frankreich eine Rock-Ikone. Hunderttausende erwiesen ihm die letzte Ehre, Millionen verfolgten den Trauerzug über die Champs-Elysées live im Fernsehen. Seine Musik lebt weiter auf über 100 Millionen Tonträgern.