Fünf Bühler OBs im Amt erlebt Bühl (red) - "Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist", sagt Anna Meixel. Dabei redet sie von einer Zeitspanne von über 46 Jahren. So lange war die vieljährige Leiterin der Personalabteilung bei der Stadt Bühl angestellt. Jetzt aber ist es an der Zeit, sich in einen neuen Lebensabschnitt zu verabschieden, findet Meixel. Der gestrige Freitag war ihr letzter Arbeitstag. Fünf Oberbürgermeister hat Anna Meixel seit ihrem ersten Arbeitstag am 1. August 1971 - angefangen hat sie als Stenotypistin beziehungsweise Mitarbeiterin beim damaligen Haupt- und Personalamt - begleitet. "Der letzte OB arbeitet unter mir", schmunzelt die 63-Jährige und verweist auf die Lage ihres Büros direkt über dem Arbeitszimmer von Hubert Schnurr. Ihre Frohnatur kommt auch zum Tragen, als es um den Grund des Eintritts in den Ruhestand geht. Solange sie "noch einigermaßen frisch" sei, möchte sie diesen Schritt vollziehen. Pläne für die nun beginnende Zeit nach dem Berufsleben hat sie bereits genug: Dem Nähen und dem Wandern möchte sie sich verstärkt widmen. Überhaupt sei der Sport zu kurz gekommen. Auch ihr Garten darf sich künftig über mehr Pflege freuen, mehr Gemüse möchte die Vimbucherin darin anpflanzen. Die Freiheit für spontane Tagesausflüge wird sie ebenso genießen. Auch ehrenamtliche Engagements kann sich Anna Meixel gut vorstellen. Und dann sind da noch ihre Wasserschildkröten. "Mein Traum ist es, mal ein Junges großzuziehen." Wie eine Mutter war sie auch für das Team des Personalwesens, dem sie 22 Jahre vorstand. "Zusammen haben wir so manche Herausforderung bewältigt", ist sie ihren Mitarbeitern für die tatkräftige Unterstützung besonders dankbar. 1990 war Meixel die Funktion der stellvertretenden Leiterin der Personalabteilung übertragen worden. Den Grundstein ihres beruflichen Weges nach oben hatte sie acht Jahre zuvor mit dem Abschluss des Angestelltenlehrgangs II gelegt, der es ihr ermöglichte, fortan als Personalsachbearbeiterin eingesetzt zu werden. Auf das Aufstehen am frühen Morgen, den Termindruck und so manche berufliche Verpflichtungen werde sie künftig ganz gut verzichten können, resümiert Meixel. "Die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die angenehmen Begegnungen und der gemeinsame Alltag werden mir aber sicher fehlen." Lust auf eine berufliche Veränderung habe sie in den über vier Jahrzehnten bei der Bühler Stadtverwaltung nie verspürt. Vielmehr sei sie "froh und dankbar, dass ich so viele Jahre Teil des Rathaus-Teams sein durfte". Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr fällt die Verabschiedung schwer: "Mit Anna Meixel verlieren wir nicht nur unsere dienstälteste Mitarbeiterin, sondern auch ein hohes Maß an Erfahrung, Kompetenz, Führungsqualität und vor allem menschlicher Wärme."

