Straßenbauamt signalisiert Zustimmung

Einvernehmlich genehmigte das Gremium den Änderungsentwurf, der nun einen Monat lang in die Offenlage geht. Mit der zweiten Änderung sollen die im Plan festgesetzten Freihalteflächen und Baugrenzen im Bereich der K3744 und der L75 neu geregelt werden. Grund hierfür ist die Lagerhalle des Unternehmens, die entlang der K3744 errichtet werden soll. Wertheimer möchte die Fliesenabteilung nach Lichtenau verlegen.

Notwendig für die Errichtung des geplanten Baustofflagers wäre ein Eingriff in den 30 Meter breiten Freihaltestreifen zur K3744. Dieser müsste auf 15 Meter zurückgenommen werden, wie Ralf Burkart vom Planungsbüro Fischer in Freiburg erklärte. Gespräche mit dem Straßenbauamt beim Landratsamt Rastatt seien bereits geführt und Zustimmung signalisiert worden, so Burkart. Städtebauliche Beeinträchtigungen seien nicht zu erwarten, da zwischen dem geplanten Baukörper und der Kreisstraße bereits eine intensive Bepflanzung vorhanden ist, die auch erhalten bleiben soll.

Diskussionen gab es im Rat allerdings über die von der Verwaltung im Rahmen des Änderungsverfahrens ebenfalls anvisierte Reduzierung des bisher auf 20 Meter begrenzten Freihaltestreifens zur L75 auf ebenfalls 15 Meter bis zum Fahrbahnrand. Möglich gemacht hätte eine solche Reduzierung die Herabstufung der L75 in eine Landesstraße. Nicht einverstanden damit zeigte sich Werner Lindner (BfL), der an die einst vorgeschriebenen Abstände im gegenüberliegenden Bebauungsplan "Pfad" erinnerte. Karl-Heinz Geißler (CDU) war ähnlicher Meinung. "Was bringen dem Gewerbegebiet diese fünf Meter? Was ist mit unserem Grünzug, und wo soll dann noch ein Baum gepflanzt werden können?", fragte er. Zudem stellte Geißler den Antrag, den Grünstreifen vom Gewerbegebiet zur L75 bei 20 Metern zu belassen, der bei Gegenstimmen der SPD mehrheitlich angenommen wurde.

Im Zuge der Bebauungsplanänderung, die im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuches und somit ohne Umweltschutzprüfung durchgeführt werden soll, werden nun auch die maximal zulässigen Vollgeschosse festgesetzt. Wie Burkart informierte, werden in der Nutzungsschablone maximal zwei Vollgeschosse eingetragen.

Durch die zweite Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Lichtenau I" muss nun auch der Flächennutzungsplan in Bezug auf die vier Sondergebiete für die Einzelhandelsgeschäfte Edeka und Aldi sowie KiK und Tedi nachgetragen werden, so Burkart.