Das Weihnachtsgeschäft ist so gut wie gesichert Schwarzwaldhochstraße (gero) - Der Gartengrill darf kommenden Sonntag getrost im Keller bleiben: Nichts wird es mit 18 Grad (plus) an Heiligabend wie in den vergangenen beiden Jahren, als in der Innenstadt die Weihnachtsbierchen im Freien verköstigt wurden. Wenn man den Wettercomputern vertrauen darf, sind eher Wollmütze und Handschuhe gefragt. Vor allem die Wintersportunternehmer an der Schwarzwaldhochstraße dürfen sich die Hände reiben. Bereits seit 29. November rotieren auf Unterstmatt, am Seibelseckle und am Ruhestein die Schlepplifte mit nur einer Unterbrechung aufgrund von Sturm und Starkregen am 11. Dezember. Die Kollegen am Bühlertallift Hundseck und am Mehliskopf haben längst nachgezogen. Auch die Loipen zwischen Herrenwies und Kniebis sind maschinell gespurt. Gestern klingelte es dann erstmals so richtig in den Kassen der Lifthäuschen. Nach 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee liegen nun bis zu 80 Zentimeter auf Pisten und Loipen, im Hornisgrindegebiet sogar knapp einen Meter hoch. Mehr braucht es auch gar nicht für schneidigen Wedelspaß, eine g'fürige Langlauftour oder eine zünftige Schneeschuhwanderung. Allein das Wetter in Form einer dichten, grauen Nebelsuppe ließ zu wünschen übrig, was aber bei Wintersportlern das Vergnügen nur bedingt schmälern kann. In den kommenden Tagen soll die Wetterachterbahnfahrt munter weitergehen. Wobei: Das lukrative Geschäft über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel dürfte gesichert sein. Die Temperaturen sollen sich um oder leicht unter dem Gefrierpunkt bewegen und damit die Schneedecke konservieren. Glühwein- und Jagerteewetter also. Zumindest in den Hochlagen. Und weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, sind die Vorglühstationen in der Stadt ohnehin Schnee von gestern.

