Kein Regen, kein Schnee - alles perfekt Bühl (mf) - Ob After-Work-Party im Sommer oder Adventsmarkt im Winter: Die Menschen in der Region lieben es einfach, zusammenzukommen, zu feiern und abzutanzen. So auch am Freitagabend, dem dritten Adventsmarkt-Wochenende, an dem das Wetter perfekt mitspielte. Knapp über der Null-Grad-Grenze, kein Regen, kein Schnee. Kurzum: Die Bedingungen waren ideal für das vorletzte Live-Konzert. Peter Teichmann nahm's gelassen. Vor einer Woche hatte er gespielt. Traditionsgemäß gab's ordentliches Schmuddelwetter. "Wir hatten trotzdem ein tolles Konzert", sagt er und singt laut und bestens gelaunt mit: "Verdammt lang her, verdammt lang her", einer der Coverhits im vielseitigen Programm von Park & Ride. Der Platz vor und neben der Kirche ist proppenvoll, lautes Lachen zeugt von ausgelassener Stimmung, Glühwein und Punsch dampfen. Die Partyband Park & Ride spielt von Beginn bis zum Schluss bekannte Titel, allesamt sind sie tanzbar und machen gute Laune. Schon gleich zu Tina Turners "Simply The Best" werden die Tanzbeine geschwungen. Sängerin Jasmin Kreuz singt mit kräftiger und variabler Stimme den über dreißig Jahre alten Welthit "What a Feeling" aus dem Film Flashdance ebenso wie "I'm so Excited" von den Pointer Sisters oder Donna Summers "Hot Stuff". Später gibt es auch ein erstes deutschsprachiges Lied: "I wü nur zruck zu Dir" und dann ein Liebeslied, das Gitarrist Jürgen Leukel dem heiligen Blechle, dem Auto widmet: "Aber ganz unter uns sag' ich Dir: Dich lieb ich noch mehr!" Klar, dass das Shalalalala des Refrains vielstimmig über den Kirchplatz schallt. Jürgen Leukel ist ein virtuoser Gitarrist, der mit solistischen Passagen musikalische Höhepunkte setzt. Neben Jasmin Kreuz ist Norbert "Nobby" Pristaff die Stimme der Partyband. Beim einzigen Weihnachtslied, einer rockigen Version von Feliz Navidad, holt er seinen Enkel auf die Bühne. Die Rhythmusgruppe gibt den Sängern einen stabilen Rahmen. Am Bass steuert Jasmins Papa Peter Kreuz das Geschehen, und am Schlagzeug gibt Gernot Baumann den Groove vor. Daniel Novelli von der Bühler Rockband Red Hot spielt das Keyboard, nachdem der etatmäßige Pianist verhindert war. Mit einem wunderschönen und erneut vielstimmig gesungenen "Hey Jude" klingt der Abend aus.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Moritz rockt das Bürgerhaus Bühl (mf) - Wer Moritz & The Horny Horns beim Bühler Kultursommer zum ersten Mal hörte, lernte im Bürgerhaus eine ganz besondere Band kennen. Die zehnköpfige Formation hat ein riesiges Repertoire, ist hochmusikalisch unterwegs und spielt sehr professionell - und sehr laut (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Wer Moritz & The Horny Horns beim Bühler Kultursommer zum ersten Mal hörte, lernte im Bürgerhaus eine ganz besondere Band kennen. Die zehnköpfige Formation hat ein riesiges Repertoire, ist hochmusikalisch unterwegs und spielt sehr professionell - und sehr laut (Foto: mf). » - Mehr