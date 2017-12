Wohlige Wärme im Kirchenschiff

Bühl - Klassische Chorliteratur des Spiritual- und Folklorechors Baden-Baden und festliche Bläsermusik des Posaunenchors der Johannesgemeinde Bühl luden zum Benefiz-Konzert in die Johanneskirche Bühl ein. Die Spenden des Konzertes gehen an den Posaunenchor. Die 31 aktiven Bläser mit ihren fünf "Lehrlingen" sind ein wichtiger Integrationsfaktor der Gemeinde, der Alt und Jung in ihrer Passion zum Blech zusammenführt und -hält.

Der Posaunenchor unter der Leitung von Jürgen Fritz begann mit dem ersten Satz aus der Intrada von Georg Philipp Telemann, dessen 250. Todesjahr mit vielen Konzerten in diesem Jahr begangen wurde. Das "In dulci jubilo" (in zarter Freude) erklang äußerst verheißungs- und stimmungsvoll. Dem schloss sich der Spiritual- und Folklorechor unter der Leitung von Axel Schweikert mit religiösen Liedern an, darunter geistliche Lieder von Heinrich Schütz und Georg Friedrich Händel. Kraftvoll und stark eröffnete der Chor mit "Machet die Tore weit", zeigte durch schöne Crescendi die Glaubensverkündung zum Lob Gottes und vermittelte in "Tochter Zion" eine freudige Botschaft, bei der die Soprane in der Höhe glänzten.

Pfarrer Reiner Lichdi hatte in das Programm zwei Lesungen eingebunden, welche die Weihnachtsbotschaft besonders verdeutlichten. Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit standen hierbei im Fokus - mit leisem Hinweis auf aktuelle Ereignisse. Im geschickten Wechsel zwischen instrumentalen und vokalen Weisen gefiel der Posaunenchor mit einem lieblichen Weihnachtswiegenlied von John Rutter, das wohlige Wärme im Kirchenschiff verbreitete. Da blitzte die Trompete mit leuchtenden Farben auf. Einfühlsam erklangen die Bläser als Septett in "What child is this", einer englischen Weise aus dem 17. Jahrhundert. Klanglich vollkommen ausgewogen, mit feinen Piani durchsetzt, besaß diese Darbietung die entsprechende Nachdrücklichkeit. Die Sinfonia alla Bach - wie auch die anderen in Bläserbearbeitungen - ließ die Satzstrukturen Bachs nachvollziehen und die Besucher im voll besetzten Gotteshaus in polyphon vernetzten barocken Melodien schwelgen.

Eindringlich, bei aller stimmlichen Ausgewogenheit, intonierte der Spiritual- und Folklorechor das bekannte "Aeste fideles". Auch im französischen "Les anges dans nos campagne" verbreitete der Chor Freude, wobei hier mehr stimmliche Zurückhaltung die inhaltliche Ausdeutung verstärkt hätte. Im traditionellen "Precious mem'ries" beeindruckte der Chor durch eine unter die Haut gehende ausdrucksstarke Dynamik. Da verschmolzen große Melodiebögen zu einer einzigen Melodiekette. Wunderbar sang der Chor "Die Könige" von Peter Cornelius. Das sonore Bariton- Solo Josef Kopycioks in "Wie leuchtet der Morgenstern" wurde gesanglich dezent untermalt. Und dann swingte der Chor in Spirituals und Gospels, zeigte sein rhythmisches Potenzial, raffiniert schraffiert in "Jesus is born in Bethlehem" oder in "Angels singing Glory" bei besonders ausgewogener Gruppendynamik.

Zum Schluss vereinten sich Musiker und Chor zu "Transeamus" in emotionaler Bewegtheit und zu Händels "Joy to he world" im ruhigen Melodiefluss. Christa Fritz, die zu Beginn herzlich begrüßt hatte, dankte allen Akteuren für großes Engagement. Reicher Beifall war der Dank des Publikums. Gemeinde und Musizierende stimmten den Choral "O du fröhliche" gemeinsam an und ließen das Konzert "In dulci jubilo" ausklingen.