Alte Rathausbrücke hat ausgedient Lichtenau (ar) - Vor 14 Jahren wurde im Lichtenauer Ortsteil Scherzheim die Rösselbrücke saniert. Nun steht ein neues Projekt an: Voraussichtlich im April soll mit dem Neubau der Rathausbrücke begonnen werden. Mehrheitlich bei einer Gegenstimme vergab der Gemeinderat in jüngster Sitzung den Auftrag für die Brückenarbeiten. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtung, für die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ihrer Brücken, Straßen und Wege zu sorgen, hatte die Stadt Lichtenau den TÜV vor zwei Jahren damit beauftragt, die Bücken im Stadtgebiet in Augenschein zu nehmen. Die rund 50 Jahre alte Rathausbrücke über die Acher in Scherzheim war mit der Note 3,4 bewertet worden, denn sowohl Hohlräume und Abplatzungen als auch Risse im Beton und teilweise offen liegender Stahl hätten zu Korrosion geführt und die Standsicherheit beeinträchtigt. Ein von der Stadt Lichtenau beauftragtes Ingenieurbüro in Achern hatte dem Gemeinderat daraufhin mögliche Sanierungsvarianten und die Kosten erarbeitet. Empfohlen wurde ein Neubau, der die Belastbarkeit der Brücke, die auch von schweren Traktoren befahren wird, auf 30 Tonnen erhöhe. Bisher ist die Brücke nur für ein Maximalgewicht von zwölf Tonnen zugelassen. Nachdem sich der Lichtenauer Gemeinderat für einen Neubau entschieden hatte, wurden im Haushalt 2017 220000 Euro für den Brückenneubau eingestellt, die in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Geplant ist, die Rathausbrücke als Konstruktion mit Stahlträgern, die mit Beton angegossen werden, auszuführen. Die wasserrechtliche Genehmigung liege vor, wie ein Vertreter des beauftragten Ingenieurbüros mitteilte. Bauamtsleiter Andreas Ludwig erklärte in der Ratssitzung, dass es sich bei der neuen Brücke um ein relativ schlankes Bauwerk handle, da nach den Anforderungen eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes zwischen Brücke und der durchfließenden Acher ein gesetzlich vorgeschriebener Abstand eingehalten werden müsse. Die Spannweite der künftigen Brücke beträgt 9,50 Meter. Die Fahrfläche wird mit einer Breite von 5,50 Meter ausgelegt. Neu ist ein einseitiger Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter. Gebaut wird voraussichtlich vier Monate. Der Auftrag wurde vergeben an die günstigste Bieterin, die Firma Haas & Haas aus Lichtenau zum Angebotspreis von 248013 Euro. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Brückenneubau auf rund 295000 Euro, was gegenüber dem Haushaltsansatz Mehrkosten von 80000 Euro bedeutet. Kritik dazu kam von Karl-Heinz Geißler (CDU).

