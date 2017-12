"Weihnachten ist ein Tag wie jeder andere"

Bühl - "Für uns ist kein Weihnachten. Es wird ein Tag wie jeder Tag", sagt Oskar M. (alle Namen von der Red. willkürlich gewählt). Ein Tag wie der andere besteht bei ihm und seinem Mitbewohner Thorsten L. aus Bier und Fernsehen. Wohnungslos sind sie beide, untergebracht in einer Notunterkunft der Stadt Bühl.

In abgetragenen Altkleidern mit verlebtem Gesicht und ohne Geld lebt Oskar M. seit Jahrzehnten in der Stadt. Kürzlich stürzte er die steile Treppe in der Notunterkunft hinunter. Den Sanitätern sei er davongelaufen: "Ich hab' doch keine Krankenversicherung. Zu mir kommt kein Arzt, da kommt nur der Mechler", spielt er auf das Bühler Bestattungsunternehmen an.

Das scheint nicht so weit hergeholt, denn er erzählt weiter: "In dem Zimmer hier sind schon drei Leute gestorben. In dem Haus hab' ich in den letzten Jahren acht oder neun Leichen gesehen." In der Gemeinschaftsküche gibt es eine Duschkabine, eine Spüle mit Heißwasserboiler, Herd, Kühlschrank und eine Waschmaschine. Neben einem Tisch stehen eine dünne Matratze, ein Wäscheständer und zwei Fahrräder.

"Hier fehlt eine helfende Hand", stellt die gesetzliche Betreuerin fest, die seit kurzem hin und wieder ins Haus kommt. Seitdem sie sich um Thorsten L. kümmert, sind die offenen Wunden an seinen Beinen zugeheilt. "Sie waren schon von Maden befallen." Die von ihr in die Wege geleitete Hilfe eines Pflegedienstes verband die Beine des Wohnungslosen.

"Ich hatte kein Gefühl mehr in den Beinen", bestätigt der 59-Jährige. Bis heute kann er kaum gehen, ist heilfroh, dass sein Mitbewohner für ihn mit einkauft und seine monatliche Unterstützung von rund 400 Euro vom Konto holt. Dass er jetzt eine Betreuerin hat, findet er sehr gut: "Sie hilft mir mit den Behörden und beantragt mir die Rente."

Stationen des sozialen Abstiegs des ehemaligen Stahlbauschlossers waren die Pleite seines Arbeitgebers, seine Scheidung und die Kündigung seiner Wohnung wegen Eigenbedarf. "Ich habe einfach keine Wohnung gefunden, und bei der Zwangsräumung habe ich alle meine Sachen verloren." Jetzt lebe er seit drei Jahren als Wohnungsloser, zum Glück gerade alleine in einem Zimmer. "Als wir hier zu zweit waren, musste ich den Geldbeutel nachts unter meinen Kopf legen. Da wurde geklaut, und es gab Stress." Nun habe ihm die Stadt Bühl aber angekündigt, dass er wieder mit einem anderen in ein Zimmer eingewiesen werden soll. Er hofft, dass es dazu nicht kommt.

"Man hat in der Obdachlosigkeit leider kein Anrecht auf ein eigenes Zimmer", erklärt ihm seine Betreuerin. "Wer ein Alkoholproblem hat, kann auch nirgendwo aufgenommen werden, auch wenn er sehr krank ist", weiß sie aus langjähriger Erfahrung. Und wer wohnungslos sei, der trinke oft auch deshalb, weil die Situation sehr belastend sei.

"Ohne Fernsehen würde ich verrückt"

Alte Läufer auf dem Boden bedecken notdürftig braune Flecken. Ein Tischchen aus den 60er Jahren ist seine Ablage neben dem Bett, der Elektroheizkörper und sein Fernseher die wichtigsten Einrichtungsgegenstände. "Ohne Fernseher wäre es unerträglich. Ich würde verrückt werden", sagt er.

Ein Lichtervorhang vor seinem Fenster wäre sein Wunsch zu Weihnachten. Auch Oskar M. hat noch Träume: "Mit Geld könnte ich mir vorstellen, irgendwo essen zu gehen." Dafür müsste er aber entweder erst mal Hilfe vom Staat beantragen ("Allein geh' ich nicht aufs Amt"). Oder er müsste für ein paar Stunden "schwarz" arbeiten. Die paar Euro setze er dann aber doch meistens in Bier und Tabak um - Weihnachten hin oder her.

"Diese Leute fühlen sich wohl. Die wollen nicht weg." Das sagt Martin Bürkle, Fachbereichsleiter bei der Stadt Bühl. Die Unterbringung von Obdachlosen ist dem Ordnungswesen und damit dem Bürgerservice zugeordnet, den er leitet. Er legt Wert darauf, dass nichtöffentlich wird, wo die alleinstehenden Männer leben, die oft zu viel trinken. Es seien "schwierige Fälle". Die Stadt stelle ihnen ein Obdach und Möbel zur Verfügung.

Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes seien "ständig vor Ort", so Bürkle, denn es gebe oft Auseinandersetzungen. Ihre Wohnsituation werde sich 2018 verbessern, sagt er zu. Nicht mehr in der Kernstadt, sondern in einem Gewerbegebiet werde man diese Wohnungslosen dann unterbringen. Jeder von ihnen habe seine individuelle Geschichte, und oft seien es Leidensgeschichten. Doch letztlich seien sie es selbst, die bestimmen, "wie sie ihr Leben gestalten wollen."