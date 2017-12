Sehnsucht nach Hoffnung, Liebe und Zuversicht

Mit einem Adventslied zauberte der Männergesangverein sogleich eine heimelige Stimmung in die kleine Kapelle, die - mit biblischen Szenen als Wandmalereien festgehalten - mit filigranem Stuck und hellen Farben einen wunderschönen Rahmen bot.

Hier hatten sich die Schwestern eingefunden, für die man dieses Konzert arrangiert hatte. Doch auch die Öffentlichkeit war informiert worden, und so musste so mancher stehend lauschen. Etwa, wenn die konzertanten Männerstimmen in leiser Manier von schweigenden Winternächten sangen oder das besondere Licht der Weihnacht emporhoben. Die Ordensschwestern Manuela (Orgel) und Ehrengard (Flöte) hatten zusammen mit Elke Haag (Flöte) mit einem Larghetto von Georg Friedrich Händel das Konzert eröffnet.

Wunderschön passte die getragene Stimme von Wolfgang Haag, begleitet von Elke Haag am Keyboard, in den Advent. Wolfgang Haag sang "O here Nacht", dem Weihnachtsgesang von Adolf Adam. Er entführte in den weißen Winterwald und ließ seine Version von "White Christmas" ertönen.

Spiritual Weber erinnerte an das, was bleibt, wenn der "Weihnachtsmarkt" abgeräumt ist, die Lichter erloschen sind und die Begleitmusik still geworden ist: "Es bleibt ein Licht, das endgültiges Glück verheißt - das Licht Gottes!"

Robert Schneider, der Vorstand von "ProVokal Bühl", fand einführende Worte für die Lieder, die der gemischte Chor mitgebracht hatte. Unter der engagierten Leitung von Hermann Stösser durften sich die Besucher gesanglich einbringen. "Doppelt betet, wer singt", gab der Dirigent zum Besten, und so gab man sich gerne einem Kanon mit dem Frieden bringenden Inhalt von "Dona nobis pacem" oder "Magnificat" hin.

"Von guten Mächten wunderbar geborgen" kam dieses Konzert auf einen gemeinsamen Nenner, das mit Segensworten und Wünschen nach Frieden, Freude, nach Hoffnung, Liebe und Zuversicht mit dem Stern von Betlehem durch Schwester Ehrengard bereichert wurde. Vor allem aber von einem lebendigen Chor, einem gediegenen Männerchor und vielen schönen alten Liedern wie "Tochter Zion" und "Maria durch den Dornwald ging", die für eine besondere Stimmung sorgten.