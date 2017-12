Stabilisieren, investieren, digitalisieren

Ottersweier - "Die Vorzeichen für den Haushalt 2018 stehen gut", erklärte Bürgermeister Jürgen Pfetzer in der gestrigen Gemeinderatssitzung. Wie immer in der letzten Zusammenkunft des Jahres stellte er seinen Etatentwurf vor, den das Gremium im Januar beraten und voraussichtlich am 19. Februar verabschieden wird. 2,5 Millionen Euro sind für Baumaßnahmen vorgesehen.

Als drei haushaltspolitische Eckpfeiler für das Jahr 2018 nannte Pfetzer: stabilisieren, investieren und digitalisieren. Der inzwischen siebte doppische Haushalt ist mit einem Überschuss von 615000 Euro kalkuliert, kommt ohne Kreditaufnahme aus und sieht einen Schuldenabbau im achten Jahr in Folge vor. Pfetzer gab zu verstehen, dass derzeit eine Straßenzustandserfassung laufe, in deren Rahmen die künftigen Aufwendungen ermittelt werden. Im kommenden Jahr werde die Gemeinde verstärkt in den Straßenbau investieren. Außerdem müssten im Abwasserbereich das Leitungsnetz erweitert und Ersatzinvestitionen vorgenommen werden.

"Das derzeit größte Projekt im Rahmen der Daseinsvorsorge", so Pfetzer, sei der erst angelaufene Breitbandausbau. "Aktuell liegen uns 350 Hausanschlussverträge vor, 150 davon stehen unmittelbar vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme." Dafür erhielt die Gemeinde drei Zuschussbescheide des Landes mit über 1,4 Millionen Euro € Fördergelder, neue Anträge seien in der Pipeline. Pfetzer sprach von einer "Sisyphosarbeit, die uns noch Jahre begleiten wird und etliche Finanzmittel bindet, ehe Rückflüsse aus Pachteinnahmen die Aufwendungen amortisieren werden."

Größtes Einzelvorhaben im Finanzhaushalt 2018 ist der Ausbau der nördlichen Hägenichstraße mit 950000 Euro. Außerdem soll das Mischgebiet Brandeichenfeld erschlossen werden (325000 Euro). Am Wiesenweg ist eine neue Brücke zu errichten und die Roßstapfenbrücke in Unzhurst zu ersetzen (180000 Euro). Die Restsanierung der Grundschule Unzhurst ist mit 122000 Euro eingepreist, der Bau einer Schmutzfangzelle am Waldweg mit 100000 Euro€.

Im kommenden Jahr beabsichtigt Pfetzer außerdem, in die Lärmaktionsplanung einzusteigen, die Straßen mit hoher Verkehrsbelastung und den Bahnverkehr unter die Lupe nimmt. Auch soll das Baulückenkataster komplettiert und Innenbereiche zusammen mit den Grundstückseigentümern entwickelt werden. Die Umgestaltung der Parkplätze bei Maria Linden werde frühestens 2019/2020 erfolgen, so Pfetzer. "Einsteigen möchten wir auch in die Planungen für die Sanierung und den Ausbau der Ortsdurchfahrt Hatzenweier." Dazu kündigte er einen Bürgerdialog an. Was Schulen und Kindergärten betrifft, seien weitere bauliche Veränderungen nicht ausgeschlossen. Für den Bau des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens Münchhof/Aspich soll im kommenden Jahr, "wenn endlich alle Fakten und Zahlen auf dem Tisch liegen", das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. "Und als Damoklesschwert schwebt über uns noch die Sanierung der Sporthalle Ottersweier."

Die Machbarkeitsstudie für den ehemaligen Hundseck-Skihang werde nur teilweise umgesetzt, so Pfetzer weiter: "2018 steht der Abbau der Liftanlage auf der Agenda." Zur Bauruine auf Hundseck sagte er: "Jetzt müssen sich endlich mal die Eigentümer outen, was sie denn eigentlich mit dem Grundstück vorhaben." Ohne deren Mitwirkung "nutzen nämlich alle runden und eckigen Tische nichts".

Einen "Löwenanteil" am Ergebnishaushalt schreibt die Einkommensteuer mit mehr als 3,8 Millionen Euro. "Das ist ein deutliches Zeichen, dass der wirtschaftliche Aufschwung auch direkt bei den Ottersweierer Bürgern angekommen ist", so Pfetzer. "Die Gewerbesteuereinnahmen hinken leider hinterher."