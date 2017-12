Mehr als 500 Exemplare gehen in die Ferne

Weshalb es nicht, wie vermutet werden könnte, die 50. Ausgabe ist, liegt darin begründet, dass in den Anfangsjahren jährlich mehrere Heftchen mit einem Umfang von sechs bis acht Seiten erschienen sind, die damals als "Heimatbrief" bezeichnet wurden.

Seit der Erstausgabe im August 1967 ist das handliche DINA5-Format beibehalten worden. Mit aktuell 112 Seiten ist wieder ein kleines, reich bebildertes Büchlein entstanden. Die Titelseite weist den Weg auf die Sommerseite mit ihren 125 Jahre alten Trockenmauern und den Bemühungen, dieses kulturhistorische Kleinod wiederherzustellen beziehungsweise zu erhalten. Daran schließt sich eine große Themenvielfalt an, beginnend mit dem von Gisela Kist-Eckert verfassten Dorfgeschehen der letzten zwölf Monate und den Ereignissen vor 100 Jahren.

Hubert Schulz, langjähriger Autor und Ehrenmitglied des Heimatvereins, hat dazu mehrere, für jedermann verständlich geschriebene geschichtliche Abhandlungen beigesteuert wie: "Die politischen Verhältnisse im Südwesten während der Barockzeit bis zum Reichsdeputationshauptschluss 1803 und Frankreichs Expansionspolitik am Oberrhein", "Badische Soldaten unter Napoleons Fahnen", "Die letzte Periode des Hubbades von 1805 bis 1873" und "Die alten Höfe der Windecker Ritter". Schulz hat sich auch mit der Familiengeschichte Rauber befasst. Die Familie war einst von der Forstkolonie Hundsbach kommend in Waldmatt sesshaft geworden und hatte den letzten Waldmatter Bürgermeister gestellt.

Der "Vater" der "Heimatgrüße", Karl Heinz Jutz, Ehrenmitglied des Heimatvereins, weist auf zwei bedeutende Gedenktage hin, nämlich den 150. Todestag des Klostergründers Josef Bäder und den 100. Gedenktag der Anerkennung der Schwesterngemeinschaft der Dominikanerinnen von Neusatzeck. Er berichtet auch über die feierliche Messe im Kräutergarten des Klosters am 15. August, dem "Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel". Weiterhin führt er in das künstlerische Wirken des Malers und ehemaligen Neusatzer Bürgers Eugen Seelos ein, anschaulich dargestellt durch mehrere Gemälde.

Ein Höhepunkt der Kirchengemeinde war das goldene Priesterjubiläum von Pater Gotthard Veith, das im Frühjahr gefeiert wurde. Ein besonderes Ereignis bildete auch die Krönung von Nicole Kist, die aus Neusatz stammt, zur ersten Affentaler Weinkönigin.

Neben den Ereignissen der politischen Gemeinde mit Neujahrsbegegnung, Senioren-Adventsfeier und Blutspenderehrung, kommen auch die Grundschule und der Kindergarten zu Wort. In den Tätigkeitsberichten der Vereine spiegelt sich das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Neusatz wider. Hervorzuheben ist die spannende Geschichte des Skiclubs Immenstein zu den ehemaligen Sprungschanzen im Schönbrunn. Abgerundet werden die Heimatgrüße mit den Geburtstagen der über 70-Jährigen, den Ehejubilaren und Sterbefällen sowie der Spenderliste.

In den nächsten Tagen werden über 500 Exemplare der "Heimatgrüße" an ehemalige Neusatzer in Deutschland und rund 25 Exemplare ins Ausland verschickt. Allen Haushalten des Stadtteils wird ein Exemplar rechtzeitig vor Weihnachten durch Austräger zugestellt. Der Heimatverein hofft, dass auch die aktuellen "Neusatzer Heimatgrüße" ausschließlich durch Spenden finanziert werden können.