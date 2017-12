Vom OB wie ein Olympiasieger empfangen

"Es ist toll mit anzusehen, wenn junge Leute, die Potenzial haben, einen Ehrgeiz entwickeln, freiwillig abends zu trainieren, und sich dem Wettbewerb zu stellen", sagte der Geschäftsführer der Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe bei einem städtischen Empfang. Oberbürgermeister Hubert Schnurr nahm die beruflichen Erfolge zum Anlass, die Talente ins Rathaus einzuladen.

Fabian Böckeler hatte sich von seinem Arbeitgeber, der Schweizer Konditorei Sprüngli, freistellen lassen, um sich auf die "World Skills" vorzubereiten. Knapp drei Monate lang übte er jeden Tag in einem eigens aufgestellten Container, der sich in eine Backstube verwandelte. Das Trainingslager stählte den 22-Jährigen für den Wettbewerb in Abu Dhabi. Unter 28 Nationen sprang am Ende eine Top-Ten-Platzierung heraus. Mit 722 von 800 möglichen Punkten fehlten ihm als Siebter nur 20 Zähler zum Sieger aus Finnland. "Der wurde in seinem Heimatland wie ein Olympiasieger gefeiert", bedauert Stefan Böckeler, dass die "World Skills" hierzulande nicht allzu bekannt seinen und das Handwerk keinen so großen Stellenwert genieße wie in anderen Teilnehmerländern. "Für uns bist du auch wie ein Olympiasieger", entgegnete OB Schnurr in Richtung des Jungkonditors, dem als deutscher Meister die Tür offen stand, bei der Junioren-WM anzutreten. Eine Erfahrung, die Fabian Böckeler nicht missen möchte: "Fachlich und menschlich habe ich viel dazugelernt." Bis März wird er noch in Zürich sein. Dann sollen sich Praktika in kleineren Betrieben, etwa in Frankreich oder den Niederlanden anschließen, ehe Ende kommenden Jahres die Meisterschule wartet.

Angelina Graf bleibt nach ihrer dreijährigen Ausbildung Stefan und Petra Böckeler erhalten. Mit Deutschlands bester Konditorei-Fachverkäuferin habe man "noch viel vor". Ihr Potenzial hat die 23-Jährige beim Bundesentscheid in Berlin bei verschiedenen Aufgabenstellungen bewiesen: von Verpackungstechniken und der Schaufenster-Gestaltung über das Führen von Verkaufsgesprächen und Service bis zum Kochen einer Pastete.