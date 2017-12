Symbol der Hoffnung leuchtet im Rathaus Bühl (red) - Das Friedenslicht aus Betlehem ist am dritten Adventssonntag in Deutschland angekommen. Inzwischen leuchtet es auch im Bühler Rathaus. Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst empfingen Daniela Weißmann und Gisela Gries vom Kappelwindecker Verein "Kleiner Stern" sowie Marc Vollmer von der Pfarrgemeinde St. Maria, um ihre Laternen zu entzünden. Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinder das Friedenslicht, das seinen Ursprung jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem nimmt. Vertreter der Kappelwindecker Pfarrei haben das Licht am vergangenen Sonntag im Freiburger Münster beim zentralen Aussendungsgottesdienst abgeholt und in die Pfarrkirche St. Maria gebracht. Dort wird es am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier weitergegeben. Den Gottesdienst gestalten der Liturgiekreis der Pfarrei, die katholischen Frauengemeinschaften des Dekanats Baden-Baden, die Pfadfinder des Stamms St. Peter und Paul und der Verein "Kleiner Stern". Letzterer engagiert sich seit 16 Jahren für das Caritas-Baby-Hospital der Kinderhilfe Bethlehem, das Kleinkindern hilft, ohne nach deren Herkunft und Religion zu fragen. Die Aktion, die die Pfarrgemeinde St. Maria seit 2001 mit einem Friedenslichtgottesdienst unterstützt, steht in diesem Jahr unter dem Leitwort "Auf dem Weg zum Frieden". Marc Vollmer sagt: "Es ist für uns keine Frage, dieses Hoffnungszeichen weiterzugeben und den Friedensgedanken im zwischenmenschlichen Bereich weiterzutragen." Dass das Symbol der Hoffnung auch im Rathaus leuchtet, bezeichnete Daniela Weißmann als "nicht selbstverständlich". Als Dankeschön übergab sie an Schnurr und Jokerst zwei verzierte Kerzen. Der Oberbürgermeister brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, "dass das Friedenslicht zu einem friedlichen und solidarischen Miteinander beiträgt".

