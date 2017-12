"Steilvorlage für die Unzhurster Fastnacht"

Ottersweier - Ein Rad- und Wirtschaftsweg ist entlang der L 87a zwischen Unzhurst-Zell und Moos geplant. Um einen alten Birnbaum in der Nähe der Zeller Mühle muss aber nicht mehr eigens ein Bogen gemacht werden: Der Baum wurde am Samstag gefällt. Dies verwunderte Bürgermeister Jürgen Pfetzer und den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Montag gleichermaßen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe ließ den Baum fällen, obwohl er erhalten werden sollte. Ein Bürger sagte in der Ratssitzung: "Da weiß wohl die Rechte nicht, was die Linke tut." Von einer "Steilvorlage für die Unzhurster Fastnacht" sprach der Rathauschef. Er kündigte an, dem Schicksal des Baumes noch nachgehen zu wollen.

2,1 Kilometer lang soll der neue kombinierte Rad- und Wirtschaftsweg an der Ostseite der L87a werden. Betroffen ist das Eigentum von 136 Personen, hat die Gemeinde bereits ermittelt. Doch kaufen werde das Land die benötigten Flächen erst nach dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens, erklärte Maike Wrede vom RP Karlsruhe dem Gemeinderat. Sie stellte gegenüber einem ersten Entwurf von 2016 Änderungen vor, die vor allem den Geländeverbrauch reduzieren. Dazu werden mehrere Auf- und Abfahrten zu landwirtschaftlichen Grundstücken nur noch mit fünf statt zehn Meter breiten Radien versehen. Neu ist in der Planung auch, dass am Ortsende von Zell nach dem Ortsschild ein 33 Meter langes Stück Gehweg auf Kosten des Landes gebaut werden soll. So trage man der Sicherheit der Fußgänger Rechnung, so Wrede.

An Fußgänger und Radfahrer denke man auch an der Zeller Mühle. Sie sollen dort eine beleuchtete Querungshilfe bekommen. Außerdem werde man die Fahrbahn verschwenken, damit an der Mühle langsamer gefahren werde.

Mehr Sicherheit ist auch das Ziel der Verlegung des Knotens der Landesstraße mit der Kreisstraße 3743 um 40 Meter in Richtung Norden. Am Ende des künftigen Radwegs, wo die Kreisstraße gequert werden müsse, ist nun eine Bedarfsampel vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der Vorentwurfsplanung und der landschaftspflegerischen Begleitplanung sowie deren Genehmigung sei die Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen für das dritte Quartal 2018 vorgesehen, so Wrede.

Der Gemeinderat sah in den neuen Planungen Fortschritte gegenüber den Entwürfen, die im Oktober 2016 vorgestellt worden waren. "Das entspricht schon eher unseren Vorstellungen", erklärte Linus Maier (CDU). Beim Flächenverbrauch habe man ein Optimum an Reduzierung erreicht, meinte Georg Friedmann (FWG). Er begrüßte es, dass künftig in Richtung Balzhofen nicht mehr so schnell abgebogen werden könne und dass bei Zell ein Stück Gehweg ergänzt werden soll. Der Schulweg nach Schwarzach werde so sicherer, freute sich Ralf Albrecht (SPD). Wann die Pläne realisiert werden können, hänge von der Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab, gab Bürgermeister Pfetzer zu verstehen.