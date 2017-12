"Höchst erfreuliche Botschaft"

Der sich in Schnurrs siebtem OB-Amtsjahr abzeichnende weitere Aufschwung lässt sich vor allem an zwei Punkten ablesen: Zum einen schnellt der Finanzierungssaldo des Kernhaushalts dank sprudelnder Steuereinnahmen und Zuweisungen auf eine Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro. Zum anderen ist die Stadt so flüssig, dass sie in größerem Maße Schulden abbauen kann. So führte Schnurr ein Altdarlehen aus dem Jahr 2002 an, das in dieser Woche auslief. Anstatt es zu verlängern, sei es vollständig getilgt worden. "Das hat unseren Schuldenstand um einen Schlag um rund 700000 Euro vermindert."

Für den Haushalt 2018 verkündete das Stadtoberhaupt als "höchst erfreuliche Botschaft" angesichts von insgesamt 84,7 Millionen Euro € an Erträgen gegenüber 77,7 Millionen an €Aufwendungen im Ergebnishaushalt: "Wir können erneut, wie schon im letzten Haushaltsjahr, den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig abdecken. Wir erreichen nicht nur den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich auf Null, sondern darüber hinaus einen hohen Überschuss von sieben Millionen Euro."

Die Prioritäten im Haus-haltsentwurf seien auch unter der Prämisse erfolgt, bislang aus Spargründen aufgeschobene Maßnahmen 2018 umzusetzen. Dies betreffe sowohl Gebäudesanierungen als auch verwaltungstechnische Neuerungen. Aber auch in der Personalstärke müsse die Stadt zulegen, insbesondere bei den Kindertagesstätten wegen zusätzlicher staatlich verordneter Aufgaben sowie bei der Wirtschaftsförderung, im Planungs- und Baubereich, um wichtigen Aufgaben nachkommen zu können. "Wir wollen im Personalbereich nicht auf Verschleiß fahren", sagte Schnurr.

Die größte Einzelinvestition im kommenden Jahr bildet die Umgestaltung des Markt- und Kirchplatzes mit 1,4 Millionen Euro. Die Erschließung des Baugebiets Hofmatten (Moos) und der Ausbau des Eselsgraben kommen 1,3 Millionen Euro teuer. Voraussichtlich 500000 Euro fließen in die Sanierung der Eichenwaldstraße in Balzhofen.

Im Hochbau stehen der Neubau städtischer Wohnungen in der Bergmühlsiedlung sowie Sanierung und Umbau der Ortsverwaltung Neusatz mit jeweils 1,2 Millionen Euro obenan. Je 700000 Euro sind für die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses West in Balzhofen und den "Campus" (Errichtung einer Mensa und eines Pavillons) eingepreist. Hinzu kommen viele weitere Einzelmaßnahmen. "Es liegt viel Arbeit vor uns", so der OB.

Der zu Jahresbeginn gegründete Eigenbetrieb Breitbandnetz werde mit Investitionen von über 2,6 Millionen Euro 2018 ein weiterhin hohes Tempo vorlegen. Schnurr versprach in seinem Ausblick, dass nach den Gewerbegebieten auch die Ortsteile zügig ans Highspeed-Internet angeschlossen werden sollen.