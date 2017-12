Neue Herberge gefunden Bühl (gero) - Die Weihnachtsbotschaft von Wolf-Dieter Geißler steht: "Die Gemeinde bekommt eine neue Herberge." Das Adventskalendertürchen öffnete sich am 7. Dezember. An jenem Donnerstag besuchten Oberbürgermeister Hubert Schnurr und der Stadtpfarrer von St. Peter und Paul den Vorstand der Volksbank Bühl. Nach dem Gespräch hatten sie einen Ersatz für das Haus Alban Stolz gefunden, bezugsfertig ab 2019. Das 50 Jahre alte Gemeindehaus ist mit 2 600 Quadratmetern völlig überdimensioniert und energetisch längst nicht mehr auf dem Stand der Technik. Außerdem war es für die Pfarrei ein "Groschengrab": 7 500 Euro beträgt das jährliche Defizit. Und eine Sanierung, so Stadtpfarrer Geißler, sei "unrentabel" und durch die Erzdiözese auch nicht genehmigungsfähig. "Wir sind richtig glücklich mit der Lösung", bekannte er, "wir können nun aktiv bei der Ausgestaltung des Gemeindehauses mitwirken." Außerdem gebe es "keine Reibungsverluste", weil das Haus Alban Stolz so lange genutzt werden könne, bis der Neubau bezugsfertig sei. In der Kirchengemeinde sei die Entscheidung des Stiftungsrats auf Verständnis gestoßen. Als Türöffner fungierte OB Schnurr. Er wusste um die Nöte der Kirchengemeinde, aber auch um die "reizvolle Platzsituation" auf dem oberirdischen Parkplatz in der Friedrichstraße 6. Das Gelände war in früheren Jahren auch einmal als Standort für ein Stadthotel im Gespräch. In dem sich nun abzeichnenden Projekt sieht er eine "gute Lösung für Stadt und Kirchengemeinde". Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bühl, Claus Preiss, betrachtet das Vorhaben zu "99 Prozent in trockenen Tüchern", nachdem der Aufsichtsrat hierfür an diesem Montag grünes Licht gegeben habe. Auf dem bankeigenen Areal soll ein modernes Geschäftsgebäude mit rund 1 200 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Im 350 Quadratmeter großen Erdgeschoss sowie in Teilen (150 Quadratmeter) des ersten Obergeschosses wird sich die Kirchengemeinde einmieten. Die Volksbank sieht eine Eigennutzung im Obergeschoss für "Veranstaltungs- und Trainingszwecke" vor. Eine verbindliche Anfrage für rund 500 Quadratmeter Nutzfläche im ersten und zweiten OG liege bereits vor. Hubert Schnurr signalisierte solchen Bedarf; zumindest in einer Übergangsphase als Auchweichquartier, wenn zwei weitere Rathäuser zur Sanierung anstünden. Der Bau eines neuen Rathauses macht für ihn "keinen Sinn". Keine konkreten Vorschläge zur Zukunft des Hauses Alban Stolz hat momentan die Kirchengemeinde. Einen Verkauf schließt Wolf-Dieter Geißler allerdings aus. Als wahrscheinlich gilt eine Verpachtung. Grundstückseigentümerin ist die Erzdiözese Freiburg auf Erbpachtbasis. Im BT-Gespräch hatte die Schwarzwald Wohnstift Betriebsgesellschaft mbH (SWB) Interesse an der Immobilie bekundet (BT vom 5. Dezember). In direkter Nachbarschaft betreibt die SWB das Veronikaheim. Ein persönliches Gespräch mit der Geschäftsleitung habe es bislang aber nicht gegeben, bekundete Geißler: "Das Haus wird wohl abgebrochen werden müssen. Ob dabei der Keller stehenbleibt, liegt nicht in unserer Hand." Die katholische Pfarrgemeinde bezog am 30. September 1967 das Haus Alban Stolz, das auch der Stadt als Veranstaltungsstätte, unter anderem für Empfänge, diente. Mit dem Bau des Bürgerhauses im Jahr 1989 endete diese Nutzungsoption und die damit verbundenen Mieteinnahmen. Im Beisein seiner Vorstandskollegen Hans-Jörg Meier und Marco Feit kündigte Claus Preiss den Baubeginn für Herbst 2018 an. Die Kosten sind mit rund drei Millionen Euro berechnet. Einen Architekten gibt es noch nicht, dafür einen Bezugstermin im Jahr 2019 - pünktlich zum 150-jährigen Bestehen der Volksbank Bühl.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Lebendiges Krippenspiel Rastatt (sb) - Mehrere hundert Besucher verfolgten am Samstag bei bestem Weihnachtsmarktwetter das lebendige Krippenspiel der Plittersdorfer Hobbybauern auf dem Festplatz am Niedersand. Eingebunden waren die drei Aufführungen in den Weihnachtszauber (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Mehrere hundert Besucher verfolgten am Samstag bei bestem Weihnachtsmarktwetter das lebendige Krippenspiel der Plittersdorfer Hobbybauern auf dem Festplatz am Niedersand. Eingebunden waren die drei Aufführungen in den Weihnachtszauber (Foto: sb). » - Mehr Baden-Baden

"Zum Nest": Umbau beginnt Baden-Baden (hol) - Die ehemalige Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Innenstadt wird umgebaut. Die Architekten Franz und Christian Wilhelm präsentierten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude (Foto: Holzmann). » Weitersagen (hol) - Die ehemalige Weinstube "Zum Nest" im Herzen der Innenstadt wird umgebaut. Die Architekten Franz und Christian Wilhelm präsentierten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude (Foto: Holzmann). » - Mehr