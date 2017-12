Spätzle-Version von Monty Python

Die Bürgerhaus-Besucher bekamen ein verschrobenes, bizarres Possenspiel mit jeder Menge deftiger Klischees zu sehen, das ein wenig an Monty Python auf Schwäbisch erinnerte und Elemente von Trashfilmen enthielt. Bei so viel packendem Galgenhumor war sich das Publikum nie so ganz sicher, ob nun gerade die Ironie vor dem Klischee oder aber das Klischee vor der Ironie Vorrang hatte.

In den 100 verrückten Minuten prallten Dialekte, Kunstformen und Weltanschauungen aufeinander. Turbulenzen waren angesagt, bei denen aber auch gar kein Fettnäpfchen ausgelassen wurde. Da polterte der Sarg bei der Beerdigung vom Wagen, der katholische Pfarrer zwitscherte gern mal einen über den Durst und die Erzfeindschaft zwischen den Dörfern Oberrieslingen und Unterrieslingen hielt schon so lang an, dass niemand mehr so genau die Gründe dafür kannte.

Auf jeden Fall war es erst einmal vorbei mit der schwäbischen Gemütlichkeit, denn dem einen Stadtteil gehörte die Kirche, dem anderen der Friedhof. Und dann sorgte auch noch ein Schlagloch direkt auf der Gemarkungsgrenze zwischen den beiden Dörfern für Ärger. Kein Wunder also, dass die Lage völlig eskalierte, als Oma Häberle das Zeitliche segnete und ein reicher Amerikaner 500 Millionen Euro für die Kirche bezahlte. Während die Oberrieslinger schnelles Geld witterten, war für die Unterrieslinger klar: Die Kirche bleibt im Dorf. Kriegszustand in der schwäbischen Anarcho-Provinz.

Der Bühnenbildnerin Judith Philipp war es ohne Frage gelungen, diesen Kriegsschauplatz bestmöglich umzusetzen. Mit minimalen Stilmitteln holte sie den Naturalismus des Films auf die Bühne. Die umstrittene Kapelle war mit gelben Stäben nur puristisch dargestellt, linker Hand diente ein multifunktionaler Schuppen mal als Musikstadl, mal als Wirtshaus. Und dann klaffte mitten im Weg noch ein Loch, in dem sich ein kleines Trampolin versteckte. Dort hüpfte jeder mal rein - und wieder heraus.

Vorrausetzungen, die den Schauspielern viel Freiheit bei der Entfaltung ihres Könnens lieferten - was sie auch weidlich ausnutzten. Alle zehn Akteure waren fast immer am Geschehen beteiligt. Das gab dem Stück etwas Leichtes und Kindliches. Die schrulligen Kostüme, verrückten Perücken und originellen Requisiten vervollständigten das verschrobene Bild. Auch mit Musik wurde an diesem Abend nicht gegeizt. Zum Tragen kam schwäbischer Rock der Gruppe Schwoißfuß oder der oberschwäbischen Band Grachmusikkoff. Gesungen wurde ebenfalls - im Chor oder Solo. Das Schauspielensemble selbst ergänzte den Sound. Dazu spielte eine ausgefallene Band mit Posaune, Tuba, E-Gitarre und Schlagzeug, die zu jeder Szene schmissige Musik lieferte. Schade nur, dass der gesungene Text schlecht oder oft gar nicht zu verstehen war. Dennoch: Die Klangfarbe war ziemlich einzig- und eigenartig.

Natürlich hatten es die Darsteller nicht leicht, gegen ihre Kino- und Fernsehvorbilder anzuspielen. Doch die überzogene und überspannte Version passte perfekt. Das Publikum war begeistert: Sei es vom Häberle (Reinhold Ohngemach, dem versoffenen Pfarrer (Peter Kaghanovitch), den drei Töchtern des Häberle (Elif Veyisoglu, Sofie Alice Miller oder Nina Mohr) oder den Söhnen der Elisabeth (Felix Jeiter und Tobias Strobel). Dazu kamen Elisabeth Rossbauer (Sabine Bräuning) und in Doppelrollen Frank Ehrhardt sowie Christian A. Koch.

Am Ende ging die Geschichte natürlich gut aus. Die Kirche blieb im Dorf. Und Häberle und Elisabeth waren sich auch "nemme gram". Und das Bühler Publikum? "Des kommd bei däm seltsame Schhbaß, aus däm Lacha nemme raus."