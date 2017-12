Oberweier trägt bei Weihnachtsbeleuchtung die rote Laterne

- Eigentlich soll eine Weihnachtsbeleuchtung ja die Vorfreude auf das Fest mit atmosphärischem Glanz steigern. Doch in Oberweier sorgen die Lichter am großen Christbaum an der Kapelle nicht für wohlige Wärme in der Brust einiger Anwohner. Im Gegenteil: Die Stimmung ist am Nullpunkt angelangt.

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben eine rote Lichterkette über den Baum geworfen, was manchem Oberweierer in Auge und Seele schmerzt. Voller Neid blicken sie ins benachbarte Balzhofen, wo am Haus Harmonie eine prächtige Tanne traditionell weiß-gelben Weihnachtsglanz verbreitet. Als kleinster Stadtteil kann sich Oberweier ohnehin schon mal abgehängt fühlen - und jetzt hält das Dorf auch noch beim Thema Weihnachtsbeleuchtung die rote Laterne in der Hand. Schöne Bescherung. Doch es besteht immer Hoffnung - gerade rund um den Heiligen Abend. Und die kommt in Form einer Nachricht von Michaela Kaiser, die bei der Stadtverwaltung die Weihnachtsleuchten-Strippen zieht. Dass Oberweier in diesem Jahr Rotlicht-Charme versprüht, ist ihr zufolge nichts als Zufall. Die Bauhofmitarbeiter schauen stets aufs Neue, welche Kette in ihrem Fundus größentechnisch am besten zu welchem Baum passt. In diesem LED-Roulette zog das Dorf diesmal die rote Karte. Aber nächstes Jahr wird neu gemischt. Wenn es das Schicksal nicht böse mit Oberweier meint, sollte 2018 also wieder weißer Glanz erstrahlen. Fragt sich nur, welches Dorf dann übers Rotlicht schimpft. Vielleicht bleibt es aber auch weihnachtlich still. Kaiser weiß zumindest nicht, wo die Kette in den vergangenen Jahren hing - weil sich noch nie jemand beschwert hat. Holger Siebnich