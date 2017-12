Mit Maria fing alles an

Lichtenau - "Eine ruhige Hand, gute Augen, Konzentration und ganz viel Geduld", antwortet Berthold Götz auf die Frage, welche Eigenschaften für sein kreatives Hobby wichtig sind. Der 80-jährige Ulmer schnitzt seit mehr als vier Jahrzenten vorwiegend sakrale Figuren aus Holz. "Als Rentner hab ich ja Zeit", sagt er und lacht.

Eigentlich wollte der vierfache Familienvater aus dem Lichtenauer Stadtteil historische Segelschiffe mit vielen Masten und Segeln nachbauen. Das dafür benötigte handwerkliche Geschick hatte er sich während seines vielseitigen Berufslebens als Landwirt, Baufacharbeiter und nach einer Umschulung als Industriemechaniker erworben. Doch es kam anders.

Er erinnert sich heute noch gut daran, wie einmal, etwa Mitte der 70er Jahre, beim Aufbauen der Weihnachtskrippe vor dem Fest die Figur der Mutter Gottes gefehlt hat. "Da hab ich einfach ein Stück Holz genommen und mit einem Rigipsmesser provisorisch eine geschnitzt", schildert Götz seinen Einstieg in das Hobby.

Die erfolgreiche Premierenarbeit hatte sein Interesse an der Holzschnitzerei geweckt. "Ich war mir sicher: Mit richtigem Werkzeug war da viel mehr drin", erzählt Götz. Er sollte sich in seiner Einschätzung nicht täuschen. Nach und nach legte er sich verschiedene Schnitzwerkzeuge wie Stecheisen, Kerbschnitzmesser sowie Hohl-, Ball- und Flacheisen in unterschiedlichen Formen und Größen zu.

Beim Schnitzen eines Kruzifixes mit Gottesfigur entdeckte Götz dann endgültig sein Talent. Danach wagte er sich als anspruchsvolleres Motiv an eine Madonna, bevor er in seiner Freizeit, vorwiegend im Winter, weitere sakrale Figuren folgen ließ. Mit zunehmender Routine und weiter steigender Fingerfertigkeit nahm die Qualität seiner Arbeiten, aber auch sein Anspruch an sich selbst stetig zu. Ein Holzrelief mit dem Motiv eines pflügenden Bauern hängt heute im Flur seines Hauses. Auch jedes seiner vier Kinder freut sich über die handgemachten Holzschnitzereien des Vaters.

"Ich habe mir alles selber beigebracht", betont Götz nicht ohne Stolz. Die über 40-jährige Erfahrung seien die Grundlage für sein künstlerisches Können. Wer das Holzschnitzen richtig lernen wolle, der müsse den Werkstoff Holz mit Feingefühl erspüren, Geduld mit sich und seinen Fähigkeiten haben und bereit sein, aus Fehlern zu lernen, betont er und ergänzt: "Vom Himmel gefallene Meister gibt es beim Schnitzen nicht."

Für seine Schnitzerarbeiten verwendet er ausschließlich Lindenholz. Vor 18 Jahren hat er einen ganzen Baumstamm davon gekauft. "Das reicht für zwei Leben", sagt er und lacht. Mit der kurzfaserigen, homogenen und edlen Holzsorte lassen sich detailreiche und feine Schnitzereien fertigen. Insbesondere bei den Gesichtern der Figuren, die Präzision erfordern, ist hochwertiges Holz Grundvoraussetzung für brauchbare Ergebnisse. Bei schlechter Holzqualität bestehe außerdem die Gefahr des Abplatzens der feinen Lippen- oder Augenpartien, erklärt Götz und ergänzt: "Wenn das passiert, war alles für die Katz'." Ein Schnitzer könne ja nicht einfach ausbessern oder darüberstreichen wie ein Maler, betont er augenzwinkernd.

Neben dem Schnitzen von Gegenständen für den privaten Gebrauch war der 80-Jährige auch schon als Restaurator von Figuren der Ulmer Lourdesgrotte ehrenamtlich aktiv. Dabei war er jeweils mehrere Tage mit Ausbesserungsarbeiten der durch Witterungs- und altersbedingten Einflüssen beschädigten Gipsplastiken beschäftigt. An eine gewerbliche Nutzung seines künstlerischen Talents verschwendet Götz hingegen keinen Gedanken. "Da steckt viel zu viel Herzblut drin, als dass ich meine Schnitzarbeiten verkaufen würde", versichert er.