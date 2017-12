Weihnachtsgeschenk für die Bürger



Von Joachim Eiermann Ottersweier - Die Leimewängscht nennen sie die "gute Stube Ottersweiers". Die Rede ist vom großen Saal des Gemeindezentrums St. Johannes. Dessen Bühne blieb den Herbst über verwaist, da Handwerker die Hauptrolle spielten. Im Vordergrund stand, die Fenster zu erneuern und den Brandschutz an heutige Voraussetzungen anzupassen. Aber auch die Atmosphäre im größten öffentlichen Versammlungsraum des Ortskerns wurde aufgefrischt: mit neuen Vorhängen und einem Parkettschliff. Das Weihnachtsgeschenk der Gemeinde Ottersweier für ihre Bürger kam gerade noch so rechtzeitig, dass der Weihnachtsfeier der Narrengesellschaft Leimewängscht am vergangenen Sonntag nichts mehr im Wege stand und auch die Sängerrunde am kommenden Dienstag wieder Theater spielen kann. Restarbeiten stehen allerdings noch aus. Seit 1. März dieses Jahres ist die Gemeinde Eigentümerin des Gebäudes, das zuvor in kirchlichem Besitz war. Die Kommune machte sich sogleich an die Aufgabe, den Sanierungsstau anzupacken. "Die erste große Maßnahme ist durch", zeigt sich Bürgermeister Jürgen Pfetzer beim Ortstermin mit seinem Bauamtsleiter Werner Doll und dem Architekten Alfons Burkart sichtlich zufrieden. Zu den vordringlichen Aufgaben zählte auch, die Barrierefreiheit des einstigen katholischen Gemeindehauses zu verbessern. Der Anbau an der westlichen Seite des Gebäudes ist denn auch die markanteste Veränderung nach dem Eigentümerwechsel. Er war notwendig geworden, um einen Aufzug und ein neues, größeres Behinderten-WC im Gebäude unterbringen zu können. Außerdem fiel ein Lagerraum für das umfangreiche Mobiliar an Tischen und Stühlen ab. Mit 1125 Kilogramm Tragkraft und Maßen von 2,20 auf 1,10 Metern erleichtert der Aufzug den Transport der Möbel zwischen den einzelnen Etagen. Der große Saal befindet sich im Ober-, der kleine im Erdgeschoss. Der Lift resultiert in erster Linie jedoch aus der Notwendigkeit, Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern einen stufenlosen Zugang zum Haus zu ermöglichen. Der Anbau mit Glasfront und zweitem Ein- und Ausgang ist ebenerdig zu erreichen. Neue Fenster und Brandschutzklappen Im großen Saal fallen die leichten, jetzt hellgrauen statt dunkelgrünen Vorhänge auf. Eigentlich hätte es dieser nicht mehr bedurft, erklärt Pfetzer. "Zum Verdunkeln bräuchten wir sie nicht", da nunmehr auf beiden Seiten Außenjalousien montiert seien. Der Stoff diene der Akustik und Optik. Der Austausch der Fenster habe energetische Gründe. Die Brandschutzbestimmungen erforderten den Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsklappen in der Decke. "Im Sommer können wir diese zum Lüften nutzen", verweist der Bürgermeister darauf, dass der Saal nicht klimatisiert ist. Hinfällig werden mit dem Klappeneinbau die Brandschutzwachen von Feuerwehr oder Vereinen bei Veranstaltungen. Die angrenzende Küche erhielt eine zusätzliche Tür zum Anbau und damit zum Foyer. Mit 738000 Euro hat der Architekt die Gesamtkosten berechnet. Laut Burkart können die Kosten eingehalten, möglicherweise sogar unterschritten werden. Etwa 270000 Euro steuert das Land aus Sanierungsmitteln bei. In diesen Genuss wird die Gemeinde künftig nicht mehr kommen, weil das Zuschussprogramm ausläuft. 2018 stehen im Johanneszentrum Malerarbeiten an: Die Außenfassade erhält einen neuen Anstrich, wieder in Weiß. Der Eingangsbereich mit Anbau wird farblich abgesetzt in einem Grauton. Im Innern soll der Pinsel im Foyer sowie in den Fluren des Erdgeschosses geschwungen werden. In den Folgejahren steht an, die Unterhaltungskosten zu reduzieren, die Haustechnik ist 28 Jahre alt. Der Architekt deutet auf die Heizklimatruhen unter den Fenstern, die Außenluft ansaugen, erwärmen und an den Raum abgeben: "Ökologisch ist das nicht sinnvoll." Konkrete Pläne für einen Austausch gibt es noch nicht. Dem Bürgermeister schwebt eine Nahwärmeversorgung zusammen mit Rathaus, Kindergarten und weiteren Gebäuden vor. Burkart verweist darauf, dass im Keller des Johanneszentrums Raum für eine zentrale Heizanlage vorhanden sei. Die feste Absicht Pfetzers ist es, kontinuierlich in die Sanierung des Johanneszentrums zu investieren. "Über die Jahre erhalten wir dann ein Gebäude im Top-Zustand."

