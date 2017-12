Gelbfüßler trifft Schwabensäckle

Bühl - Spätestens beim Tritt über die Türschwelle von Manuel Wassmers Eigenheim in der Konrad-Adenauer-Straße geht jedem Gast ein Licht auf: mindestens. Er steht dann nämlich in einem beeindruckenden Show-Room mit geschätzten 400 Decken-, Wand und Stehleuchten. Der gelernte Energieanlagenelektroniker ist ein bekannter wie erfolgreicher Leuchtendesigner. Den ganz großen medialen Durchbruch schaffte er aber zusammen mit seiner Lebenspartnerin Verena Scheidel. Beide zählen zu Deutschlands erfolgreichsten Hobbyköchen. Sie bestätigen die alte Volksweisheit: Liebe geht durch den Magen.

Es ist die Liebe zur Heimat, zu Schwarzwälder Produkten wie Speck, Schinken, Kirschen, Zwetschgen. Es ist die Begeisterung für Kreativität und Innovation der Kulinarik, deren Zelebrierung, des Designs. Und es ist die Abkehr, ja fast schon die Abscheu von Einfallslosigkeit und Gedankenarmut. Im Prinzip sind sie süchtig: nach ihrem Herd (eigentlich sind es deren drei mit sechs Kochplatten) und nach den verrücktesten Kreationen mit hochwertigen Zutaten, natürlich ausnahmslos aus der Region.

Manuel Wassmer, ein durch und durch geerdeter Mittelbadener, weiß aber auch: "Was nützen die verrücktesten Ideen, wenn man sie nicht umsetzt?" Seine und Verenas Kompostionen sind - wie auch seine Leuchten - Unikate.

Dabei ist das Sammeln von Rezepten und Kochbüchern gar nicht ihr Ding. Auch Fernsehköchen oder albernen Sendungen wie der "Küchenschlacht" können sie wenig bis gar nichts abgewinnen. Show und eitle Selbstinszenierungen sind ihnen fremd. Nicht aber Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit, Authentizität. Sie sind offen für Inspirationen, die sie sich beispielsweise bei Wanderungen in den Weinbergen in Kappelwindeck holen und in der Küche zu eigenen, pfiffigen Kreationen umsetzen.

"Das Kochen begleitet uns eigentlich in der gesamten Freizeit", sagt Verena Scheidel, technische Zeichnerin bei einem großen Bühler Automobilzulieferbetrieb. Das ist auch wohl der Grund, dass beide nach mittlerweile zehnjähriger Partnerschaft noch immer nicht die Zeit für den Weg zum Standesamt gefunden haben. Den behalten sie sich vor, sozusagen als dritten Stern.

Die "Professionalisierung" am Herd, wenn man das bei Amateuren überhaupt sagen darf, begann im Jahr 2012. Wassmer nahm in Hamburg an einem "reinen Männerkochwettbewerb" teil. Zusammen mit einem Freund stand Wassmer auf dem Siegertreppchen als "King oft kitchen".

Der Durchbruch in den Olymp der Kochlöffelartisten gelang im selben Jahr beim "Cookig Cup" auf Barbados. Vor der traumhaften Kulisse der Karibikinsel inszenierten sie das Gericht mit dem beziehungsreichen "Flippers"-Titel "Die rote Sonne von Barbados". Und fortan stehen sie auf der medialen Sonnenseite: Sie werden zu den besten Köchen Deutschlands 2012 gekürt.

Danach geht es Schlag auf Schlag: 2013 kreieren die beiden für einen privaten Fernsehsender und dessen Format "Das perfekte Dinner" das Menü "Verführung in Blau", eine Hommage an die Zwetschgenstadt.

Internationales Finale im Mai in China

Wieder ein Jahr später legen Wassmer und Scheidel ihr erstes Kochbuch "Schwarzwald Tapas" auf: mit über 130 Rezepten und über 100 Fotos. Foodfotografie ist Verenas zweite große Leidenschaft. Im November 2014 kommt das Buch im Eigenverlag raus, im Dezember ist die erste Auflage mit 5000 Exemplaren vergriffen. Inzwischen ist die fünfte Auflage in den Buchhandlungen.

Und der Hype nimmt kein Ende: 2015 werden in Andalusien erneut "Deutschlands beste Hobbyköche" gesucht. Und wieder haben die Bühler die Nase vorn. Nicht genug damit: Im selben Jahr erscheint das zweite Werk, die "Schwarzwälder süße Minis".

Auch 2017 bringt markante Erfolge: Beim "Cooking Star" auf Zypern winkt der zweite Platz, außerdem wird "Tapas2" aufgelegt, eine Melange aus badischen und schwäbischen Tapas (kleinen Gerichten). Dazu zählen so verrückte Kreationen wie Schnitzel-Muffins, Hausmacher Wurstpralinen und natürlich "Gelbfüßler trifft Schwabensäckle".

Was aber macht den Aufstieg in die Champions League der Bühler Hobbyköche aus? "Es ist das Herzblut, das wir einbringen", erklärt Wassmer ohne viel Pathos. "Wir verarbeiten nicht Produkte aus dem Feinkostladen, sondern aus der Heimat", aus dem Schwarzwald eben. Das hat sich auch bei den Profis herumgesprochen. Und so durfte Wassmer bereits Jörg Sackmann (zwei Sterne) und der Küchen-Ikone Harald Wohlfahrt (drei Sterne) über die Schulter und in den Kochtopf schauen.

Nach vorne geht gleichwohl der Blick: Am 26. Mai 2018 vertreten die Schwarzwälder Tapas Deutschland bei der Endausscheidung "Best Book in the World" in China. Für internationale Konkurrenz sorgen zehn weitere Länder. Der Black Forest ist (wieder einmal) sprichwörtlich in aller Munde. Und vielleicht bleibt danach ja auch mal Zeit für den Gang aufs Standesamt.