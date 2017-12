Ein letzter Tanz auf dem Adventsmarkt

Ansonsten hätte "Hubers Partyband" auch anderswo mitten im Sommer auftreten können - bei strahlendem Sonnenschein etwa oder in einer lauen Sommernacht.

An diesem Abend aber war es kalt, regnerisch und äußerst ungemütlich. Thomas Huber tat gut daran, eine halbe Stunde früher zu beginnen, bevor die Besucher, die den Abend auf dem Adventsmarkt ausklingen lassen wollten, wieder nach Hause gingen. "Feliz Navidad" sang und spielte die Band zu Beginn und brach damit sogleich das Eis. "Hey, das ist ja tolle Musik", war aus den Besucherreihen zu hören, und so mancher spannte seinen Regenschirm auf, um doch noch etwas zu bleiben. Schließlich fanden sich aber sogar immer mehr Gäste ein, die tanzten, mitsangen und klatschten.

Auf der Bühne gaben Thomas Huber mit Sohn Leon am Schlagzeug, Alex Ziola an der Gitarre, Stefan Mürb am Keyboard und Andy Droll, in Schals und Anoraks gehüllt, ihr Bestes. Zwei wunderbare Musikerinnen begleiteten sie zudem als Gäste. Zum einen Steffi Baumann, die mit ihrem Saxofon perfekt zu den "Lovley Days", "Carless Whisper" und "All Night Long" passte. Zum anderen entpuppte sich Agnes Rabiega beim Stück "What's up" als wahre Stimmungskanone. Als dann ein gemeinsames "Proud Mary" zu hören war, war es mit winterregenbedingter Zurückhaltung vorbei. Im Publikum wurde getanzt und gesungen. Erst bei "Jingle Bells" kehrte so etwas wie andächtige Weihnachtsstimmung zurück.

"Wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt", meinte Thomas Huber in der "Glühweinpause" und ergänzte: "Viele hatten heute den letzten Arbeitstag für dieses Jahr, andere kommen direkt von der Weihnachtsfeier." Dennoch zwar er stolz, dass so viele Besucher zu dem Konzert gekommen waren. Und sie blieben auch. Nach der Pause ging es weiter mit dem Programm, das auch die 80er Jahre streifte. Auch den zweiten Teil des Abends gestaltete die Band mit femininer Unterstützung so, dass sich das Publikum bei toller Stimmung gern zum Mitmachen einladen ließ. Schließlich sangen alle gemeinsam: "We are the world". "Hubers Partyband" war es gelungen, alle zusammenzubringen, geeint in der Freude an etwas anderer Weihnachtsmusik. Und so wird sich mancher im neuen Jahr an "Last Christmas" mit einer tollen Band erinnern.