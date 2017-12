Liebe kann man nicht im Internet bestellen

Eine Freude, die sich im Übrigen schnell auf die Gemeinde übertrug, nicht zuletzt auf die Kleinsten, die insbesondere einem kleinen Schauspiel und den fröhlichen Auftritten des neuen Ministrantenchors unter Leitung von Vanessa da Cruz gebannt folgten. Sowohl das kurze Schauspiel an Altar und Krippe, das Pastoralreferent Nikolaus Wisser mit Kindern vorbereitet hatte, als auch die Worte des Pfarrers, der anschließend im Zwiegespräch mit den "Schauspielern" den Kern der Geschichte vertiefte, rückten einen wichtigen Aspekt der Menschwerdung Gottes in den Fokus.

"Das Kind wurde in einem Stall geboren, dessen Türen für jeden geöffnet waren; es empfing alle Besucher mit einem Lächeln" - so wandte sich Geißler an die Kinder. So sollten sie auch im Leben handeln: Nicht Türen verschließen, sondern ihre Mitmenschen aufnehmen und ihnen Wärme schenken.

Vorausgegangen waren zwei intensive Tage im liturgischen Leben der Kirchengemeinde. Die Schwerpunkte: Zwei Christmetten an Heiligabend sowie der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Für die musikalische Gestaltung sorgten dabei die Pfarrband "kreuzundkwer" respektive der Kirchenchor unter Leitung von Michael Meier.

In der Christmette richtete Pfarrer Geißler nach einem kurzen "Anspiel" des Themas durch Jugendliche den Blick auf die Bequemlichkeit, die unser Dasein prägt. "Einkaufen vom Sofa aus, Wohnung steuern über PC und immer mehr Arbeitsprozesse, die von Maschinen übernommen werden." Die Bequemlichkeit, so sein Fazit, "scheint ein Grundbedürfnis vieler Menschen geworden zu sein". Für das Leben des Einzelnen sei es ein großer Verlust, immer den einfachsten Weg zu wählen, "für uns alle ist es verheerend". Die Engel verkündeten den Menschen, "die guten Willens sind", die Botschaft. Guter Wille bedeute aber auch, "die Wohlfühlzone" zu verlassen, sich auf den Weg zu machen".

Lieber Besuche statt E-Mail-Post

Was dies bedeuten kann, verdeutlichte er an Beispielen: Einen Besuch abzustatten, statt Weihnachtsgrüße per E-Mail zu schicken, die Versöhnung suchen, bereit zur Diskussion sein. Auch Gott gehe den unbequemen Weg, indem er Mensch werde. "Glaube, Hoffnung und Liebe muss man erleben. Man kann sie nicht im Internet bestellen."

Am ersten Weihnachtsfeiertag fingierte der Pfarrer, ein Hirte aus der Zeit um Christi Geburt zu sein, der über eine Zeitreise in die Gegenwart gelangt und feststellen muss, dass der Stall mit dem Kinde kommerzialisiert wurde, der Zugang nur nach Ausfüllen vieler Formulare möglich ist und das Kind über Impfungen bestmöglich geschützt wird. Entsetzt über eine Welt, in der Profit, Kontrolle sowie die totale Ab- und Versicherung die entscheidende Rolle spielen, kehrt er zurück in seine Zeit, in der sich die heutigen Phänomene allerdings ebenfalls schon andeuten, Stichworte sind Händler im Tempel, Schriftgelehrte und Pilatus.

Die kirchlichen Höhepunkte der Festtage endeten gestern mit Danksagungen an alle, die sich an ihrer Gestaltung beteiligt hatten (Pfarrer Geißler und Mesner Christian Benner inklusive), und intensivem Applaus. Der Auszug erfolgte zu einem sehr lebendigen "Feliz Navidad" seitens des Ministrantenchors. Der Refrain des Liedes wurde von der Gemeinde prompt aufgenommen - in ansteckender Weihnachtsfreude.