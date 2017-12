Gegen Wegwerf-Mentalität Bühl (red) - Es ist wie ein Kaffeekränzchen mit angegliederter Werkstatt. Wer fit ist in Sachen Elektronik oder Mechanik, stellt beim Repair-Café in Bühl sich und sein Know-how zur Verfügung, um Alltags- und Gebrauchsgegenstände wieder flott zu machen. "Die Idee ist gut angelaufen", resümiert Hans-Dieter Spicker, der mit der Gruppe "Bürger unterstützen Bürger" und in Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Bildung-Kultur-Generationen die Initiative ins Leben gerufen hat. Deren Hintergrund: Obwohl oftmals nur eine Kleinigkeit defekt ist, landet vieles auf dem Müll und wird durch Neues ersetzt. Gegen diese Wegwerf-Mentalität richtet sich das Repair-Café, das im Mehrgenera-tionenhaus, Kinder- und Familienzentrum, seit Ende September insgesamt dreimal angeboten wurde. Ehrenamtliche schaffen Abhilfe bei Fehlfunktionen, die einfach zu beheben sind, wenn man denn weiß wie. "Auch wenn natürlich nicht alle Reparaturen erledigt werden konnten, haben viele zufriedene Besucher wieder ein funktionierendes Gerät mit nach Hause nehmen können", bilanziert Spicker. Jeweils bis zu 20 Aufträge sind nach seinen Angaben an den beiden Samstagnachmittagen im Oktober und Dezember entgegen genommen worden. Neben der Reparatur und dem Austausch von Fachwissen erfolgt im Kinder- und Familienzentrum auch stets ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Erfreulich ist für Spicker, dass zwei neue ehrenamtliche Helfer das Repair-Café zukünftig unterstützen möchten. Weitere Interessierte sind willkommen. Wer gern bastelt, mit Lötkolben, Schraubenzieher, Nähmaschine, Leim und mehr umgehen kann, sollte sich mit Bettina Fröhlich, (07223) 935-401, in Verbindung setzen. Die nächsten Termine sind: 24. Februar, 21. April und 23. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

