Laienspielgruppe trifft genau den Zeitgeist

(bgt) - Die zahlreichen Besucher des Gemeindezentrums St. Johannes in Ottersweier waren am zweiten Weihnachtsfeiertag in der glücklichen Lage, sich nicht zwischen einem "Entweder oder" entscheiden zu müssen, sondern sie konnten ein "Sowohl als auch" erleben. Denn sie bekamen sowohl die kraftvollen Gesänge der Sängerrunde präsentiert, als auch das Theaterstück "Da Zeitbescheisser" der Laienspielgruppe "'s Huckepack".

Den fulminanten Auftakt machte der gemischte Chor des Vereins unter der versierten Leitung von Harald Volz. Der reine Männerchor folgte dann mit der wunderschönen "Hymne an die Nacht" von Ludwig van Beethoven und "Weihnachtsglocken" von Hermann Sonnet. "Weihnachtswünsche" wurden dann noch einmal vom gemischten Chor an die Besucher gerichtet.

Nach dieser musikalischen Einstimmung und der anschließenden Möglichkeit, sich mit Losen der Tombola einzudecken, ging der Vorhang auf. Er gab den Blick frei auf ein liebevoll und detailreich ausgearbeitetes Bühnenbild (Gustav Wecker) des ursprünglich in bayerischer Mundart geschriebenen und philosophisch angehauchten Stücks "Da Zeitbescheisser". Patricia Hemmer (auch in der Rolle als die um den Grafen werbende Kreszens zu sehen) hatte es ins Badische übertragen. Eine gute Idee, denn so konnten sie loslegen die badischen Mundartspieler. Und sie taten es mit spürbarem Engagement.

Es ging um die Zeit. Wer hat die schon? Die Bürger der kleinen Gemeinde im Badischen jedenfalls nicht. Weder der mit dem Pfarrer (sehr komisch: Martin Ullrich) in Fehde liegende Metzgermeister und Gastwirt (witzig: Paul Seiler), noch seine bildhübsche Ehefrau (sehr besorgt: Bianca Linz). Auch die Krämerin (deftig: Gabi Dinger) schwirrt geschäftig durch die Gegend, der Friseur (gute Karikatur: Manuel Kistner), unglücklich verliebt in die "Blumen-Liesl" (ganz süß: Magdalena Glaser), ist mit Arbeit überlastet. Lediglich der Postler (gelungen: Markus Löffler), der auf die Minute genau seinen Postschalter schließt, scheint sie im Überfluss zu haben und damit wieder mal das Klischee des auf der faulen Haut liegenden Beamten zu bedienen.

Der Pfarrer, der eine neue Kirchturmuhr benötigt, will sich an seinem Schulfreund, dem Gastwirt revanchieren, der ihm just am Sonntag zur Messe mit einem Freibierausschank seine Schäfchen weggelockt hat. Er macht gemeinsame Sache mit einem Freund und lässt ihn als "Vertreter für Zeit" (sehr überzeugend: Gustav Wecker) all den betriebsamen Bürgern die jeweils benötigte Zeit verkaufen: Urlaubszeit, Ferienzeit, Jugendzeit oder Rauschzeit. Für teures Geld natürlich, und so hat der Pfarrer die Summe für seine Kirchturmuhr schnell beisammen.

Was das gesamte Ensemble (als Milch- und Zeitungsboten noch zu nennen: Sarah und Aaron Meier) da an Witz und Spielfreude auf die Bühne zauberte, könnte jeder Profibühne durchaus zur Ehre gereichen. Am Ende sang das gesamte Ensemble noch zusammen mit dem enthusiastisch applaudierenden Publikum den Song: "Ich wünsch' Dir Zeit!"

Weitere Aufführungstermine sind am Samstag, 30. Dezember, und am Freitag, 5. Januar, jeweils um 19 Uhr.