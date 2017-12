Fahrerflucht endet auf der Anklagebank Bühl (bgt) - Als das entscheidende Problem stellte sich der Alkoholkonsum des Angeklagten heraus: In betrunkenem Zustand, mit nachgewiesenen 2,3 Promille im Blut, hatte er einen Fahrradfahrer angefahren, ihn ganz erheblich verletzt - und dennoch seine Fahrt fortgesetzt. Dafür verurteilte ihn das Bühler Amtsgericht jetzt zu einer hohen Geldstrafe. Es waren einige Anklagepunkte zusammengekommen, derentwegen sich der 63-Jährige vor Gericht verantworten musste: fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie vorsätzliche Trunkenheit am Steuer - und das alles noch ohne gültige Fahrerlaubnis. Denn seinen Führerschein hatte er bereits im Jahr 2000 abgeben müssen, ausgerechnet wegen einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss. Seitdem hat er es nicht mehr geschafft, die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen. Der von Hartz IV lebende Angeklagte zeigte sich einsichtig und war sich offenbar seiner Schuld bewusst. "Ich hab' Unsinn gemacht, das gebe ich zu. Ich bin in allen Punkten schuldig!", bekannte er vor Richter Hannes Schrägle und gab eine nur schwer fassbare Erklärung für sein Verhalten ab. Seine Frau sei auf Verwandtenbesuch gewesen und deswegen habe er schon zwei Tage nichts mehr gegessen gehabt, sondern nur noch getrunken. Dann sei er mit seinem eigenen Wagen zum Einkaufen gefahren. Nicht nur für den Staatsanwalt stellte sich die Frage, warum er seit Jahren einen eigenen Wagen unterhält, ohne im Besitz des Führerscheins zu sein. "Die Hoffnung stirbt wohl zuletzt", meinte der Staatsanwalt und rechnete dem Angeklagten vor, dass selbst zeitweilige Einkaufsfahrten mit dem Taxi billiger kämen als Steuer und Versicherung für das Auto. Zum Tathergang berichtete der Angeklagte, dass er nicht nur angehalten, sondern auch den gestürzten Fahrradfahrer gefragt habe, wie es ihm gehe und ob er Hilfe benötige. Der habe das jedoch mit den Worten "Nein, nein, alles nicht so schlimm!" verneint. Allerdings waren die Verletzungen des Unfallopfers schlimm genug, dass es sich wegen Prellungen und Schürfwunden vier Tage in stationäre Behandlung begeben musste. Auch die Vernehmung zweier weiterer Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, ergaben ein etwas anderes Bild. Der Angeklagte habe sich keineswegs mit dem Unfallopfer unterhalten, sondern nur kurzfristig dagestanden und einen wirren sowie erkennbar angetrunkenen Eindruck gemacht haben. Der Staatsanwalt bewertete die Aussage des 63-Jährigen deshalb als Schutzbehauptung. Alle weiteren Anklagepunkte seien aufgrund des Geständnisses erwiesen. Er forderte eine Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen à zehn Euro sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für ein Jahr und ein Fahrverbot von drei Monaten. Richter Schrägle hielt dem Angeklagten sein Geständnis und seinen erheblich angetrunkenen Zustand zugute, dennoch seien die Folgen des Unfalls beim Geschädigten nicht gering gewesen. Sein Urteil lautete auf eine Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen à zehn Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten.

