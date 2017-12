OB verspürt Lust auf eine zweite Amtszeit

BT: Herr Oberbürgermeister, was war für Sie die schönste Schlagzeile in diesem Jahr?

Hubert Schnurr: Spontan fällt mir da der Gesellschaftsdialog im Bürgerhaus ein, der auf eine überwältigende Resonanz stieß. Der Saal vibrierte förmlich vor Kommunikation, als wir mit den 180 Bürgern in den Dialog traten. Das war ein gelungener Auftakt für ein neues Format an Bürgerbeteiligung. Es ist ein Kennzeichen für eine lebendige Stadt, wenn die Bürger sich aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen und mit der Verwaltung daran arbeiten.

BT: Und auf welche Headline hätten Sie gerne verzichtet?

Schnurr: Dass Bernd Kölmel uns als Leiter der Musikschule verlässt. Sein Weggang bedeutet einen herben Verlust. Auch wenn die Fußstapfen groß sind, hoffe ich, dass wir diese Lücke schließen können.

BT: Glaubt man Insidern, waren es nicht nur private Gründe, die zur Kündigung führten. Mit der Chemie zu nicht unwesentlichen Leuten im Rathaus soll es nicht zum Besten bestellt gewesen sein.

Schnurr: Die Gründe, warum uns Bernd Kölmel verlässt, sind kommuniziert. Auch er selbst legt Wert darauf, dass es rein private Gründe sind. Reibungspunkte will ich gar nicht leugnen. Die gibt es in den besten Häusern und gesündesten Firmen. Wichtig ist aber, dass man immer an einem Strang zieht. Ich bedauere den Abschied von Bernd Kölmel sehr. In der Vergangenheit war es aber auch so: Wenn uns Leistungsträger verlassen haben, sind auch immer welche nachgewachsen. Ich hoffe, dass dies in der Musikschule auch der Fall sein wird.

BT: Bei welcher Berichterstattung fühlten Sie sich falsch verstanden oder möglicherweise nicht gerecht behandelt?

Schnurr: Das Echo in den Zeitungen auf die kurzfristige Absage der After-Work-Party war enorm. Auch wenn zur Veranstaltung selbst bestes Wetter geherrscht hat, so zeigte sich dennoch in den Tagen zuvor der Stadtgarten in einem bedenklichen Zustand. Der Rasen war durchnässt, wir mussten Schäden vorbeugen. Ich glaube, bei sich zuhause hätten Sie unter diesen Umständen auch keine Gartenparty veranstaltet. Der Stadtgarten ist obendrein ein hochsensibler Bereich. Das gilt sowohl beim Zwetschgenfest als auch bei künftigen After-Work-Partys.

BT: Mit der nun beschlossenen Bebauung des Lörch-Geländes bleibt der Innenstadt eine Brachlandschaft erspart. Was hat Sie speziell die Geschichte mit dem vorherigen Eigentümer gelehrt?

Schnurr: Sie zeigt, dass man vor Überraschungen nie sicher ist, zumal es mit dem damaligen Investor zunächst gute Gespräche gab. Die Gründe für seinen Meinungsumschwung sind für mich bis heute nicht nachvollziehbar. Solch ein Verhalten habe ich in meinem gesamten 40-jährigen Berufsleben noch nicht erlebt. Aber ich habe eine Lebensphilosophie: Immer nach vorne schauen und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Andererseits: Die Lösung, die wir jetzt bekommen, ist erheblich besser, weil sie das gesamte Quartier belebt.

BT: Sie geben das Stichwort: Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die Umsetzung der Campus-Projekte aus?

Schnurr: In einem ersten Schritt haben wir im Haushalt 2018 Mittel für eine gemeinsame Mensa für die Aloys-Schreiber-Schule und die Carl-Netter-Realschule auf dem Gelände des Kinder- und Familienzentrums eingestellt. Außerdem erhält die Realschule ein Pavillon für die Schulsozialarbeit. Baubeginn wird nach den Sommerferien sein. Die Kosten liegen bei rund 1,4 Millionen Euro. Bezugstermin ist voraussichtlich zum Schuljahr 2019/20.

BT: Und wie sieht der weitere Bauzeitenplan aus?

Schnurr: Danach wird ab etwa 2020 die bestehende Turnhalle abgerissen und durch eine neue ersetzt. Darunter soll eine weitere öffentliche Tiefgarage entstehen, weil es hierfür einen Bedarf gibt. Den Abschluss des Campus-Projekts wird dann die Neugestaltung des Europaplatzes darstellen. Ich könnte mir dort eine zusätzliche gastronomische Nutzung vorstellen, um den Platz zu beleben.

BT: In Sachen Sanierung/Neubau des Windeck-Gymnasiums steht immer noch eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie aus. Bei Ihrer Haushaltseinbringung haben Sie die Summe von 15 Millionen Euro genannt, die allerdings aus Eigenmitteln nicht zu stemmen sei. Welches Finanzierungsmodell böte sich an?

Studie für Windeck-Gymnasium liegt vor

Schnurr: Die Machbarkeitsstudie liegt seit vergangener Woche vor. Der Kostenrahmen von 15 Millionen Euro gilt für Abbruch und Neubau oder für eine Sanierung. Beide Alternativen sind also denkbar. Bislang gibt es Fördermittel von rund 30 Prozent nur für Schulhausneubauten. Das ist ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Allerdings: Alles ist ergebnisoffen. Ich könnte mir eine klassische Fremdfinanzierung durch Banken oder Versicherungen vorstellen. Für sie ist es allemal besser, einen gewissen Zinssatz von einer Kommune zu erhalten als Strafzins zu bezahlen.

BT: Das Schlosshotel Bühlerhöhe befindet sich wieder einmal in falschen Händen. Sehen Sie keine Möglichkeiten, etwa über den Denkmalschutz, diesen offensichtlichen Spekulanten die "Daumenschrauben" anzuziehen und dem Artikel 14, Absatz 2, des Grundgesetzes, wonach "Eigentum verpflichtet" zu seinem Recht zu verhelfen?

Schnurr: Wir als untere Denkmalschutzbehörde inspizieren das Gebäude zweimal pro Jahr. Die Eigentümer lassen das Haus ja nicht vergammeln, sondern erhalten die Substanz. Den letzten Telefonkontakt mit Vertretern der Eigentümer hatte ich im Oktober. Sie wiederholten ihr Interesse an einer Sanierung und Wiedereröffnung. Ihre tatsächlichen Absichten sind aber schwer einzuschätzen.

BT: Das gleiche Dilemma bietet sich auf Hundseck. Sie sagten nach der viel kritisierten Aufhebung der Abrissverfügung durch das Regierungspräsidium, dass nun eine andere juristische Grundlage gefunden werden müsste. Was verstehen Sie konkret darunter?

Schnurr: Dass der Zustand eine Störung des Landschaftsbildes darstellt, darüber herrscht wohl kein Zweifel. Die Abrissverfügung durch das Landratsamt aus naturschutzrechtlichen Gründen war fragwürdig und etwas weit hergeholt. Andererseits wird der Zustand des Gebäudes auf Dauer auch nicht besser, so dass man eines Tages aus Gründen der Verkehrssicherheit eine weitere Abbruchverfügung auf den Weg bringen könnte.

Umgang mit Bürgern ist reizvoll

BT: 95 Tage nach der Bundestagswahl gibt es immer noch keine Regierung in Berlin. Wie ist Ihre Einschätzung?

Schnurr: Ich erwarte, dass sich die beiden großen Volksparteien bis spätestens Ostern zu einer gemeinsamen Regierung durchringen werden. Neuwahlen wären die schlechteste Lösung, weil sich an den Mehrheitsverhältnissen nichts Gravierendes ändern würde. Außerdem könnten wir viel Geld sparen.

BT: Welche Überschrift eines BT-Aufmachers würden Sie 2018 gerne lesen?

Schnurr: Wenn ich an das Volleyball-Pokalfinale am 4. März denke, könnte mir folgende Schlagzeile sehr gefallen: "Bisons nehmen Friedrichshafen auf die Hörner." Für den Verein und die Stadt ist die Finalteilnahme schon ein Riesenerfolg. Vielleicht kann die Mannschaft das Ganze in Mannheim noch krönen.

BT: 2019 endet Ihre erste Amtszeit als Bühler Oberbürgermeister. Treten Sie, Stand heute, nochmals an? Und sollten Sie es heute noch nicht wissen, wann werden Sie vermutlich Ihre Entscheidung bekanntgeben?

Schnurr: Diese Entscheidung lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen. Stand heute habe ich die Lust, die Energie, den Antrieb und die Gesundheit für eine zweite Amtszeit. Ich denke, dass ich meine Entscheidung spätestens ein halbes Jahr vor dem Wahltermin bekanntgeben werde.

BT: Was macht ein OB-Amt für Sie so interessant, obwohl es doch auch mit viel Ärger und einem hohen Arbeitspensum verbunden ist?

Schnurr: Das Amt ist reizvoll, weil man sich bei der Gestaltung einer Stadt einbringen, bei der wirtschaftlichen Entwicklung mitwirken kann und immer im Gespräch mit dem Bürger ist. Außerdem haben wir eine tolle Verwaltung und einen konstruktiven Gemeinderat.

BT: Wie, wo und mit wem feiern Sie den Jahreswechsel?

Schnurr: Wie schon seit 25 Jahren: mit Freunden und Bekannten in Altschweier. Und unserem Hobby, dem Skilauf, frönen wir nach Fastnacht und an Ostern im Montafon.