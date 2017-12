Leit- und Fruchtast stets im Auge behalten

Bühl (red) - Obstbäume und Beerensträucher sind Kulturpflanzen, die es zu pflegen gilt, um ein gesundes Wachstum zu erzeugen und hochwertige Früchte ernten zu können. Das Schneiden von Bäumen setzt ein Wissen der unterschiedlichen Schnittarten voraus, das die Obst- und Gartenbauvereine derzeit in Kursen vermitteln. Trotz winterlicher Bedingungen konnte in Altschweier der stellvertretende Vereinsvorsitzende Norbert Fritz eine stattliche Anzahl interessierter Obstbauliebhaber in der Hohenau begrüßen. Der Ehrenvorsitzende Willibald Meier, der die Leitung des dreistündigen Schnittkurses übernommen hatte, begann mit der fachgerechten Einpflanzung eines zweijährigen Baums, an dem der sogenannte Pflanzschnitt an den Wurzeln und am Astaufbau demonstriert wurde. Dieser "Erziehungsschnitt" führt zu einem stabilen Kronenaufbau. Bei älteren Bäumen wird der Erhaltungsschnitt praktiziert, um Vitalität und Stabilität für lange Jahre bewahren zu können. Willibald Meier demonstrierte auch, wie vernachlässigte Bäume wieder wachstumsorientiert geschnitten und in Form gebracht werden. Ob Stachelbeere, Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Himbeere oder Brombeere - welch unterschiedliche Pflanzenschnitte dieser Sträucher benötigen, wurde fachmännisch erklärt und die besonderen Schnitte für den jeweiligen Strauchtyp erläutert. Auch Spalierbäume und Pfirsichbäume, bei denen die bekannte Pyramidenkrone nicht vorkommt, wurden geschnitten und dabei die Notwendigkeit einer Hohlkrone bei Pfirsichbäumen erläutert. Mit Informationsmaterial der Obstbauberatung des Landratsamtes Rastatt zu den Kulturpflanzen unserer Region, zum Pflanzenschutz und zum Obstbaumschnitt bestens versorgt, endete der informative Schnittkurs. Bei einer kleinen aufwärmenden Stärkung, zu der der Obst- und Gartenbauverein Altschweier abschließend eingeladen hatte, wurde noch ausgiebig diskutiert und dabei der Erhalt und die Pflege unserer Obstkulturen im Hausgarten aber auch für die Offenhaltung der Landschaft und für den Klimaschutz hervorgehoben. Beim Obst- und Gartenbauverein Weitenung traf sich ein Kreis von acht Interessierten im Obstgarten von Rudolf Birnbreuer, der sein Grundstück für den Kurs zur Verfügung stellte. Nach einer kurzen Begrüßung des Vorsitzenden Horst Huck übernahm Hannelore Dütsch-Weis von der Obst- und Gartenbauberatungsstelle Rastatt die Leitung des Winterschnittkurses. Da auch einige Neulinge anwesend waren, gab sie zunächst eine theoretische Einführung. Bei häufigem Gebrauch, lautete ihr Rat, sollten unbedingt Markenartikel zum Einsatz kommen: eine Gartenschere für den sauberen Schnitt, eine Astschere zum Auslichten der Sträucher, ein Messer oder eine Baumsäge für stärkere Gehölze. Auch der richtige Umgang mit der Leiter wurde angesprochen. Anhand eines Jungbäumchens erklärte Dütsch-Weis, was beim Kauf alles zu beachten ist, wie man dieses fachgerecht pflanzt und es für das Wachstum vorbereitet. Danach galt das Interesse einem mehrjährigen Zwetschgenbaum, dessen Hohlkrone nachgeschnitten wurde. "Man sollte auch mal einen Radikalschnitt durchführen, dabei aber immer den Leit- und Fruchtast im Auge behalten", wird berichtet. Auch ein Pfirsichbaum wurde von der Kursleiterin "ordentlich in Form gebracht". Danach ging es zu Stachel- und Johannisbeeren am Draht. Hierbei sollte darauf geachtet werden, bereits befallenes Holz zu beseitigen und mindestens fünf bis sechs Triebe stehen zu lassen. Am Ende der kurzweiligen, informativen Ausführungen deckten sich die Teilnehmer mit Infomaterial ein.

