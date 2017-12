Betrugsvorwürfe sind entkräftet Achern (mig) - Die Betrugsvorwürfe gegen Frédérique Weiss als ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins Achern haben sich nicht bestätigt. "Ihr vorzuwerfen, dass etwas nicht im Sinne des Tierschutzes und ihrer Aufgabe war, ist nicht korrekt", sagt ihr Anwalt Christian Forcher nach Abschluss mehrerer Ermittlungsverfahren. Nachdem der Anwalt Einsicht in die Unterlagen des Tierschutzvereins Achern und Umgebung hatte, kam er für seine Mandantin zu dem Schluss: "Frau Weiss hat sich ganz beachtlich für den Tierschutz engagiert und hätte das letzte Hemd für heimatlose Tiere gegeben. Solche Menschen gibt es selten." Die Strafanzeige gegen sie habe letztlich nur Geld gekostet, herausgekommen sei nichts: "Alle Vorwürfe konnten entkräftet werden." Die Vorwürfe des neuen Vorstands des Tierschutzvereins (TSV) nach einem Zerwürfnis 2015 gingen Weiss an die Ehre. Öffentlich war davon die Rede gewesen, sie habe womöglich Geld veruntreut. Wegen des Verdachts der Untreue und des Diebstahls wurde sie im April 2016 bei der Polizei vorgeladen. Schlimmer noch waren die Nachfragen der Leute, auch bei ihrem Mann, der in Achern ein Zahnlabor führte. Auf die Strafanzeige hin, die Mitglieder des Tierschutzvereins gegen die langjährige Vorsitzende gestellt hatten, wurde das Ermittlungsverfahren im November 2016 von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden eingestellt. Begründung: Es gebe nicht genügend Anlass zur Erhebung einer Anklage. Daraufhin wechselte der Verein das Anwaltsbüro und ließ Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Der neue Rechtsbeistand leitete außerdem ein Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht ein. Weil gleichzeitig neue Aspekte vorgebracht wurden, sei das Verfahren im April wieder aufgenommen worden, erläutert Forcher: "Im Juni haben wir gegenüber der Staatsanwaltschaft alle Punkte erläutert und im selben Monat wurde das Verfahren wieder eingestellt." Die Vorwürfe betrafen unter anderem ein Auto, das dem Verein geschenkt worden war. Es sei auf einen ehrenamtlichen Mitarbeiter zugelassen worden. Ein Schaden sei dem Verein dadurch nicht entstanden. Weiss selbst habe für Fahrten zu Tieren in Not 15 Jahre lang ihr privates Auto genutzt und nie Kilometergeld dafür bekommen - obwohl sie das Recht dazu gehabt hätte, so ihr Anwalt. Anderen Helfern sei Kilometergeld ausgezahlt worden - ebenfalls zu Recht. Weil auf Vereinskosten Geschenke gekauft wurden, habe der neue Vorstand ebenfalls großes Unrecht vermutet. Doch die kleinen Aufmerksamkeiten seien für Helfer bestimmt gewesen, die sich unentgeltlich für den Tierschutzverein engagiert hatten. Sei Kleidung angeschafft worden, dann ebenfalls für Helfer, damit sie bei Arbeitseinsätzen ihre eigene Kleidung schonen konnten. Gegen die erneute Einstellung des Verfahrens habe der Verein nochmals Beschwerde erhoben, so Rechtsanwalt Forcher. Dieser sei aber nicht abgeholfen worden - auch nicht durch die Generalstaatsanwaltschaft. Dass die Strafverfahren ins Leere liefen, wollte der neue Vereinsvorstand trotz mehrfacher Anfrage nicht kommentieren. "Der Tierschutzverein Achern und Umgebung gibt in dieser Sache keine Stellungnahme ab", so die Vorsitzende Gabriele Seifermann.

